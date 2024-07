WhatsApp: arriva la condivisione file ma senza internet

WhatsApp è l’app che più preferiamo quando si tratta di comunicare. Non è un caso se l’amiamo così tanto. Gli sviluppatori sono sempre a lavoro per portare su di essa novità che vadano a migliorarla in ogni aspetto, rendendola sempre accattivante e dandoci qualcosa di nuovo da scoprire. Oltre le novità, poi, il team di Meta, implementa le opzioni già esistenti apportando cambiamenti che le rendono sempre più utili ed indispensabili. L’app di WhatsApp con il tempo ha avuto una continua evoluzione e, anche se sono passati anni dal lancio, continua a stupirci. Proprio di recente pare siano emersi dei dettagli su una modalità che permetterebbe la condivisione dei file, la Nearby Share. Ma cos’ha di tanto speciale? Che non serve connessione internet per il suo uso.

La novità è stata scoperta nelle versioni più recenti del codice di WhatsApp in fase di sviluppo destinate ai dispositivi Android, anche se già si vedono tracce anche per iOS, anche se pare che il funzionamento per i due sistemi non sia proprio identico.

Condivisione fast su Whatsapp con Nearby Share

La condivisione dei file nelle vicinanze su WhatsApp per Android permetterà di condividere documenti, foto e video anche senza una connessione a internet. A quanto sembra poi non ci sono dei limiti specifici alle dimensioni dei file che si potranno inviare usufruendo di questa modalità. Come anticipato, inoltre, Nearby Share è in fase di sviluppo anche per l’app iOS di WhatsApp.

In tal caso la procedura dovrà essere abilitata manualmente per poi poter condividere i dati con un contatto specifico che richiederà la scansione di un codice QR. Il codice serve come misura di sicurezza e assicura il consenso alla condivisione dei file da parte di entrambi gli utenti. Su Android, invece, al contrario la condivisione potrà essere avviata tramite la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze, senza la necessità di scansionare un codice QR. Questa funzionalità sarà molto utile e sicuramente tanto usata in futuro per condividere file di grandi dimensioni in aree in cui non c’è possibilità di usare internet. Resta da capire se per utilizzare la funzionalità sarà necessario avere in rubrica il contatto WhatsApp con cui si intende condividere i contenuti.