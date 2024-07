Il profilo LinkedIn di Renato Fragale, attuale Senior Director of OEM Consumer & Gaming Client Business presso AMD, ha rivelato dettagli interessanti su come la collaborazione con Sony ha giocato un ruolo determinante per l’azienda. Sembra, infatti, che la creazione della PlayStation 4 abbia aiutato la società a sfuggire dalla bancarotta.

Il cambiamento dell’architettura della console, passando dalla Cell di PS3 all’architettura x86 basata sui chip di AMD, è stato un fattore distintivo e fondamentale. Per Fragale, il lancio della PS4 è stato uno dei più riusciti nella storia di AMD. Ha contribuito significativamente a evitare il fallimento dell’azienda. Dal 2006, quando ha acquisito ATI, la società è stata fortemente coinvolta nella fornitura di chip per console di gioco.

La PS4 salva AMD dalla bancarotta

Anche con alcuni alti e bassi l’azienda ha consolidato la sua posizione. Ciò grazie alla qualità e competitività dei suoi prodotti, come i processori Ryzen e Threadripper, lodati per il loro eccellente rapporto qualità–prezzo. I progressi di AMD negli anni recenti sono stati evidenti.

Nel 2013, l’azienda aveva annunciato una perdita netta di 83milioni di dollari. Con un fatturato di 5,3miliardi. Dopo il lancio della PS4, nel 2014, AMD ha registrato un aumento del fatturato del 4% rispetto all’anno precedente. In questo modo ha raggiunto i 5,51miliardi di dollari. Anche se era stata registrata una perdita netta annuale di 403milioni.

Il trend di crescita non si è arrestato. Nel 2023 AMD ha registrato un impressionante fatturato totale di 22,7miliardi di dollari. Senza la svolta data dalla PS4, il mercato dell’hardware per PC oggi sarebbe meno diversificato. Ciò soprattutto per le innovative CPU a chiplet e le APU per dispositivi handheld. Quest’ultime vengono scelte da aziende come Steam Deck, Asus e Lenovo.

La collaborazione con Sony e il successo della PS4 non solo hanno aiutato AMD a evitare la bancarotta, ma hanno anche posto le basi per la sua attuale crescita. Grazie alla combinazione di strategiche collaborazioni, investimenti in ricerca e sviluppo e un portafoglio prodotti altamente competitivo, AMD continua a essere un attore chiave nel mercato tecnologico globale.