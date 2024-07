Una vera e propria offerta imperdibile è disponibile oggi su Amazon, dove potete acquistare il Samsung Galaxy Watch4, raggiungendo un livello di risparmio quasi mai visto prima d’ora.

La promozione disponibile in questi giorni su Amazon è una delle migliori in circolazioni, infatti permette di mettere le mani sul bellissimo dispositivo dell’azienda sudcoreana, nella sua versione solo GPS/WiFi, con il quadrante più grande, ovvero da 46 millimetri di diagonale, soluzione maggiormente adatta a chi ha un polso più grande.

Samsung Galaxy Watch4: che sconto da non perdere oggi

Non potete assolutamente perdervi questo ottimo sconto applicato sul Samsung Galaxy Watch4, uno smartwatch che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, non essendo più il top di gamma che era fino a poco tempo fa. Il modello può essere acquistato oggi su Amazon ad un prezzo finale di soli 134,40 euro, approfittando in questo modo di un risparmio davvero più unico che raro. Premete qui per l’acquisto.

Sul mercato si possono trovare tantissime colorazioni differenti dello stesso identico prodotto, dovete comunque sapere che il modello da noi indicato è disponibile solo Silver, con cinturino in silicone dello stesso identico colore della scocca. L’unico difetto che possiamo trovare in questo dispositivo è forse dettato da una autonomia non particolarmente elevata, anche “a causa” del sistema operativo Wear OS, da sempre il suo tallone d’Achille, nonostante resti comunque fornitissimo in termini di funzionalità a cui gli utenti possono effettivamente accedere quotidianamente.

Il prodotto viene consegnato presso il vostro domicilio direttamente da Amazon, con tempi di spedizione rapidissimi, e la possibilità comunque di provarlo per un periodo relativamente ridotto: fino a 14 giorni senza impegno, con la possibilità di restituirlo senza costi aggiuntivi di alcun tipo.