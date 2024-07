Truffa con tecnica phishing: ecco come vi rubano i soldi all'improvviso

Il mondo delle cripto è ormai sempre più in voga e le persone anche meno interessate tendono a buttarci un occhio. Proprio sfruttando questi presupposti, i truffatori hanno messo in circolazione un messaggio che non avrebbe nulla a cui credere. All’interno del testo infatti ci sono dei riferimenti molto chiari ad una criptovaluta in particolare, la regina, il Bitcoin.

La truffa incredibile che fa credere agli utenti di aver ricevuto una somma in Bitcoin

Secondo quanto riportato dagli utenti e dal messaggio che abbiamo provveduto ad incollare qui sotto, alle vittime i truffatori avrebbero fatto capire di aver ricevuto una somma proprio in Bitcoin. Si tratterebbe di una notifica di transazione, che però in realtà non è mai avvenuta. Fate quindi molta attenzione a non cascare in questi tranelli per evitare di essere fregati. Ecco il testo per intero così come sta arrivando a migliaia di persone in queste ore:

“Transaction Notification

You have received a new transaction of + 0.9473 BTC ($64122).

To view the details and complete this transaction, please click the link below:

View Transaction

If the link does not work, please copy it manually and paste it into your browser’s address bar from the textarea below“.

Già dal testo si può capire che si tratta di una truffa in quanto quando avviene una transazione non viene notificata in questo modo. Le persone dunque devono analizzare questo aspetto della truffa e anche l’indirizzo e-mail mittente, che non appartiene di certo ad un dominio registrato sui siti di criptovalute. Analizzando tutti questi aspetti si può venire a capo della situazione senza incorrere in gravi problematiche. Più utenti fortunatamente hanno segnalato il problema mettendo al corrente della situazione numerose persone che dunque si sono ritrovate preparate. Altrettanti però ci sono cascati irrimediabilmente ed è per questo che ora serve stare molto in guardia.