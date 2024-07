TIM di recente ha presentato la sua ultima offerta per la connessione internet domestica. Stiamo parlando della WiFi Casa. Questa nuova proposta promette una velocità di connessione fino a 2,5Gbps grazie all’utilizzo della fibra ottica. Il tutto ad un costo di 29,90€ al mese. La promo include il modem Hub+ Executive, che sfrutta la tecnologia WiFi 6 per garantire una distribuzione del segnale in tutta la casa. In più, per i primi 24 mesi, le chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali saranno gratuite e illimitate. Dopo questo periodo, sarà possibile estendere l’opzione per altri 24 mesi. Oppure pagare un costo di 5€ al mese per mantenere il servizio.

TIM: promozioni e pacchetti aggiuntivi

Un vantaggio davvero rilevante di questa promozione è rappresentato dallo sconto di 5 euro al mese riservato ai già clienti sulla linea Mobile. Esso infatti consente di ridurre il costo mensile a 24,90€. La connessione è ideale per attività come lo streaming, il lavoro da remoto e altro ancora. Insomma, tutte quelle operazioni che richiedono una rete stabile e veloce. È importante però tenere presente che le prestazioni della linea possono variare in base alla copertura disponibile. Ma soprattutto al numero di dispositivi collegati contemporaneamente.

Oltre alla promo base, TIM propone una serie di pacchetti aggiuntivi che combinano la connettività ultraveloce con servizi di intrattenimento e opzioni telefoniche avanzate. Una delle varianti più interessanti è l’abbinamento con TIMVision. Quest’ ultimo permette di scegliere tra piani di intrattenimento o sportivi. Ad esempio, è possibile optare per Tim-Vision- intrattenimento se siete amanti di cinema e serie TV. Oppure scegliere per TIM-Vision-Calcio e Sport Light, per seguire gli eventi sportivi trasmessi su DAZN.

Per i clienti più giovani o quelli over 65, TIM ha pensato a sconti dedicati. Gli under 30, ad esempio, possono usufruire di uno risparmio di 3€ al mese. Cosa si cui possono godere anche gli over65. Per chi desidera una connessione ancora più performante, c’è l’opzione TIM-WiFi Power All Inclusive. Quest’ ultima offre una velocità fino a 10 Gbps al costo di 34,90€ al mese. In più, l’ operatore continua a sostenere le aree bianche, fornendo connessione anche nei piccoli comuni con la sua offerta dedicata.