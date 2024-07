Truffa phishing: è bastata una e-mail per derubare gli utenti

Sono tantissime le persone che ultimamente stanno cascando in una truffa. Questa sarebbe stata già vista in giro più volte anche se con testi differenti.

È con il messaggio che abbiamo incollato in basso che le persone hanno perso i loro risparmi in pochissimo tempo. Il testo infatti invita a cliccare su un link mediante il quale le persone credono di iscriversi ad un sito di incontri. Registrando i propri dati non fanno altro che concederli ai truffatori.

Truffa pronta a fregare le persone: ecco il messaggio da evitare

“Voglio condividere le mie fantasie sessuali con te.

Sono Almeda, ma potresti esserti dimenticato di me, non ci vediamo da diversi anni.

Ti ho pensato molto, ho iniziato a immaginarci mentre stavamo insieme.

Non aver paura, ma ti racconterò una delle fantasie in cui mi hai amato tantissimo!

Mi sono svegliato dal fatto che qualcuno stava bussando alla porta, l’ho aperto e tu sei lì.

Mi prendi in braccio e mi porti nella stanza, mi getti sul letto.

E da quel momento siamo stati tutta la serata in contatto secondo il mio sogno.

Da quel momento tutto è partito e non sono riuscita più a distaccarmi.

E cosa succederà allora, decideremo da soli se mi scrivi!

Lascio qui i miei recapiti: Cutie-Almeda575

Non vedo l’ora della tua chiamata!“.

Effettivamente il messaggio sembra essere molto accattivante per chi è alla ricerca dell’anima gemella o solo di un’avventura, se non fosse per il fatto che non c’è nulla di reale. La truffa consiste proprio in questo, ovvero nel far credere alle persone che una donna veramente gli stia facendo la corte.

Dal testo si vede già che si tratta di un inganno visto come è scritto: l’italiano è molto precario e sembra alquanto improbabile che una donna che non conosce la vittima possa già esserne così infatuata. Anche l’indirizzo e-mail è tutt’altro che attendibile, per cui fate attenzione.