Una drammatica vicenda è emersa in Italia, coinvolgendo un richiamo di sicurezza che ha avuto esiti fatali. Martina Guzzi, una giovane di 24 anni originaria di Catanzaro, ha perso la vita il 28 maggio scorso in un incidente stradale. Una situazione che, a primo avviso, sembrava essere poco grave. Le indagini però hanno rivelato che la sua morte è stata causata da un corpo metallico sparato ad alta velocità. Un effetto collaterale fatale associato ai difetti degli airbag Takata. Questa scoperta è stata confermata da una relazione preliminare redatta dai consulenti della Procura di Catanzaro. Ovvero la dottoressa Isabella Aquila e l’ingegnere Roberto Arcadia. Il documento sottolinea che la lesività subita da Guzzi non era compatibile con le dinamiche del sinistro. Ciò dunque attribuisce la causa del decesso a un malfunzionamento del sistema di detonazione degli airbag. Il quale ha proiettato un frammento metallico con la forza di un’arma da fuoco.

Problemi legali e denunce dopo il richiamo degli airbag

La triste sorte di Martina Guzzi ha sollevato una serie di polemiche legali e pubbliche. Si è scoperto che il fidanzato di Martina, proprietario del veicolo coinvolto, aveva ricevuto una lettera di richiamo da Stellantis/Citroën pochi giorni prima dell’incidente. Nonostante il tentativo di contattare la casa automobilistica per risolvere il problema, non ci sono state risposte. Le lettere di richiamo, come riportato, avvertivano i proprietari di non utilizzare i veicoli fino alla risoluzione del problema. Ma non si è riusciti a ottenere assistenza tempestiva. Questo caso aggiunge una nuova dimensione alla già lunga lista di incidenti legati agli airbag Takata. Un problema che ha interessato vari produttori automobilistici. Tra cui Volkswagen, Honda e BMW. La battaglia legale per la famiglia Guzzi continua. Mentre il caso resta al centro dell’attenzione pubblica e legale. Continuando a sollevare interrogativi sulla responsabilità delle aziende e la loro risposta ai richiami di sicurezza.