Cash App Pay su Google Play Store: flessibilità per i pagamenti Android

Cash App Pay si prepara a fare il suo ingresso nel Google Play Store. In questo modo i consumatori avranno finalmente a disposizione una nuova modalità di pagamento super facile da utilizzare sui loro device con sistema operativo Android. Questa integrazione consente infatti di utilizzare il saldo Cash App o una carta di debito collegata per gli acquisti di app, di giochi, di film e persino di libri presenti sul Play Store. Il nuovo metodo di pagamento si aggiunge alle tradizionali opzioni già disponibili, che ovviamente resteranno utilizzabili e non verranno cancellati, quali carte di credito o di debito e PayPal.

L’integrazione di Cash App Pay al momento non è però ancora attiva, ma presto gli utenti potranno aggiungere questa opzione ai loro metodi di pagamento, manca poco. Per farlo, basterà toccare l’avatar dell’account nell’angolo in alto a destra del Play Store, pigiare sulla voce “Pagamenti e abbonamenti”, poi selezionare “Metodi di pagamento” e come ultimo step aggiungere Cash App Pay come nuovo metodo. La mossa di Cash App si inserisce in una strategia attuata proprio per attrarre un pubblico giovane che magari è alla ricerca di soluzioni di pagamento alternative.

Cash App su Google Play Store per più praticità

La partnership con Google è un’opportunità intelligente, che se colta a dovere riuscirà a coinvolgere tantissimi possibili consumatori, concentrandosi in particolar modo sul settore dei giochi, dove la domanda di metodi di pagamento flessibili è in crescita. Tanuj Parikh, responsabile delle partnership di Cash App e Afterpay presso Block, crede infatti che questa collaborazione non solo risponda alla crescente richiesta di soluzioni nuove da parte degli acquirenti, ma unisca anche due importanti gruppi di clienti. Riusciranno a massimizzare l’esperienza di acquisto in mobilità? Renderanno davvero le transazioni più accessibili per gli utenti di Google Play Store? Probabilmente. Con questa integrazione, Cash App Pay promette di rendere gli acquisti su Android ancora più convenienti e versatili, puntando il tutto per tutto sulla praticità che è pur sempre alla base dell’uso dei nostri smartphone.