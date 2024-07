Passa a Vodafone Mobile: le Offerte Estive da NON PERDERE

L’estate 2024 porta con sé vantaggi imperdibili per chi desidera passare ad un nuovo operatore. Tra tutti i gestori ora presenti nel nostro Paese sapete quale vi consigliamo? Naturalmente Vodafone Mobile. Chi è stufo del proprio operatore avrà pane per i suoi denti con le nuove tariffe sensazionalmente convenienti e ricche targate Vodafone! Vi segnaliamo come prima la promozione Bronze Plus, che non vi donerà magari la tintarella da spiaggia che sognate, ma comunque è un’opportunità da non perdere creata per chi effettua il passaggio da alcuni specifici gestori elencati sul sito VODAFONE.

Vodafone vi regalerà una potenza di connessione pazzesca grazie alla tecnologia del 5G, che vi garantirà sempre la massima velocità di navigazione. Inoltre, con la modalità Smart Pay, potete godere di risparmi grandiosi e liberarvi dal pensiero delle ricariche quando la promo si rinnova ogni mese. Sarete sorpresi dalla copertura di questo gestore, ve lo garantiamo!

Una tariffa Vodafone da AB-Bronzatura

La promozione Vodafone Bronze è dedicata a chi decide di passare a Vodafone da operatori come Iliad, Fastweb o Postemobile. Come accennato, la lista complessiva è direttamente consultabile sul sito web. Ma cosa contiene al suo interno il pacchetto Bronze Plus? Come prima cosa, questa eccezionale tariffa offre un pacchetto completo di ogni servizio utile che comprende un prezzo mensile di 9,99€, bloccato allo stesso costo per 24 mesi scegliendo però Smart Pay. Chi sceglie di pagare tramite modalità Smart Pay potrà addirittura usufruire di Giga illimitati per navigare alla massima velocità del 5G. In alternativa, l’offerta standard di base prevede 150 Giga di traffico dati per la navigazione.

E le chiamate? Naturalmente sono illimitate verso qualunque numero e allo stesso modo anche gli SMS sono senza limiti. Vodafone, inoltre, spedirà la vostra nuova SIM gratuitamente! Il piano tariffario include poi Vodafone 25 New con Smart Passport + e tantissimi altri servizi pronti a soddisfare ogni vostra esigenza di comunicazione. Siete interessati? Allora sappiate che l’attivazione può essere effettuata anche online! Sbrigatevi a passare al gestore per godere subito di questo meraviglioso pacchetto tariffario.