WhatsApp: Meta AI e nuova interfaccia per gli aggiornamenti di stato

Meta continua a innovare e a integrare nuove funzionalità su WhatsApp senza fermarsi mai! Ormai è una macchina oliata che prosegue sempre più verso il successo e non arresta la sua corsa alle novità. Adesso introduce due aspetti nuovi all’applicazione: Meta AI e un’interfaccia rinnovata per gli aggiornamenti di stato nella versione beta dell’app. Dopo i primi avvistamenti avvenuti nel mese di aprile, alcuni utenti iscritti al programma di testing hanno segnalato la presenza AI Studio nella versione della beta per Android. Cosa consente questa novità? A quanto pare permette di interagire con una serie di chatbot personalizzati, ognuno dei quali è progettato per rispondere ad esigenze precise e specifiche dell’utenza singola.

Un interazione migliore con l’IA ed un’interfaccia stato più semplice dello stato WhatsApp

Meta rende così l’interazione con l’AI meno impersonale del solito e soprattutto più coinvolgente. Gli utenti possono ora scegliere tra diversi chatbot, ciascuno specializzato in un determinato campo dedicandosi a sport specifici come MMA, danza, ma è possibile anche provare un chatbot sarcastico chiamato “Bob the robot”. Anche con queste nuove possibilità di interazione su WhatsApp, avremo la privacy garantita di sempre. I messaggi nelle chat e nei gruppi rimangono infatti privati e continuano ad essere protetti dalla crittografia end-to-end. Le info scritte su WhatsApp non vengono inviati a Meta, anche se l’azienda può utilizzare gli scambi con le AI per migliorare i suoi servizi ed implementarli sempre più.

Al momento, AI Studio è disponibile solo per un numero ristretto di utenti iscritti al programma beta e non sappiamo quando noi tutti potremmo usufruirne purtroppo. Sulle tempistiche di rilascio non ci sono state notizie. In contemporanea su WhatsApp, sempre per chi possiede l’app su uno smartphone Android, gli sviluppatori hanno aggiunto una nuova interfaccia agli aggiornamenti di stato. Questa nuova UI, simile a quella che alcuni avranno già visto su WhatsApp di iOS ha un’aspetto molto più minimal e semplificato. Ora, il menu è compatto e non sovrappone visivamente l’aggiornamento di stato. Su di esso compaiono solo tre opzioni: silenziare gli aggiornamenti, visualizzare le informazioni del contatto e inviare una segnalazione.