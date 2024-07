Amazon Prime Video ha lanciato un aggiornamento della sua interfaccia grafica. Quest’ ultima è stata progettata per migliorare l’esperienza di streaming nel suo complesso. Così, da oggi in poi, gli abbonati potranno beneficiare di un design completamente rinnovato. Uno stile grafico che punta a semplificare e rendere più efficiente la navigazione tra i contenuti. Tale cambiamento si presenta come una risposta alle richieste per una piattaforma più chiara e immediata. La nuova interfaccia introduce una barra di navigazione migliorata. La quale consente un accesso diretto ai titoli attraverso un banner principale. Riducendo così il tempo speso nella ricerca.

Prime Video: personalizzazione avanzata e esperienza utente migliorata

Il nuovo layout si distingue per la sua maggiore chiarezza e semplicità. Amazon ha ristrutturato il modo in cui i contenuti vengono visualizzati e presentati. Con l’intento di facilitare la scoperta di nuovi film e serie TV. Gli utenti ora possono identificare con maggiore facilità i titoli inclusi nel loro abbonamento Prime. Il tutto senza dover affrontare costi aggiuntivi. In più, la navigazione tra i diversi contenuti è stata semplificata per rendere l’esperienza di streaming meno faticosa e più diretta. La nuova grafica integra anche una barra di ricerca aggiornata che promette una maggiore fluidità e precisione. Facilitando così il rintracciamento dei media desiderati.

Un aspetto importante del rinnovamento di Prime Video è l’introduzione di un sistema di raccomandazioni altamente personalizzato, potenziato dall’intelligenza artificiale. Grazie a queste innovazioni, gli utenti riceveranno suggerimenti su misura per le loro preferenze di visione. Ciò al fine di migliorare la scoperta di nuovi titoli e rendere l’esperienza di streaming ancora più coinvolgente. Insomma, con queste novità, Amazon intende migliorare notevolmente la sua esperienza di visione. Ma anche rafforzare la propria posizione come leader nel settore dello streaming digitale. Infatti, proprio come ribadito dall’ azienda stessa, il suo scopo è proprio quello di soddisfare i feedback ricevuti dai suoi milioni di utilizzatori. Così da poter continuare ad essere una delle piattaforme più utilizzate di sempre.