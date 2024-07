Amazon Prime Day: vivi l'estate con gusto con la Gelatiera Ninja CREAMi

Amazon Prime Day atterra sul mondo dell’e-commerce con opportunità imperdibili per tutti i clienti appassionati di dessert fatti in casa. È il momento perfetto per realizzare i vostri sogni creando delle delizie ghiacciate grazie alla straordinaria offerta Amazon sulla Gelatiera e Sorbettiera Ninja CREAMi.

Questa gelatiera dalla professionalità eccezionale e dal raffinato colore Nero e Rame, vi permetterà di creare e personalizzare deliziosi dessert freddi direttamente nella vostra cucina, come dei veri chef o concorrenti di Bake Off. Il dispositivo acquistabile su Amazon possiede ben sette programmi preimpostati con cui potrete sperimentare non solo con i gelati, ma anche con sorbetti, yogurt, granite, frullati, frappé e molto altro ancora. Come la si usa? Basta riempire uno dei tre vasetti con gli ingredienti preferiti (banane, panna, fragole, ecc) congelarli per 24 ore e poi trasformare la base congelata in un sapore cremoso che si scioglie sulla lingua.

Gelato al cioccolato dolce e un po’ scontato con Amazon

La Ninja CREAMi non solo dona una versatilità sensazionale nella scelta dei dessert, ma anche la possibilità di adattarsi a qualsiasi esigenza alimentare. Potrete creare gelati golosi a basso contenuto di zuccheri, senza latticini o vegani, mescolando pezzi di cioccolato, biscotti e granella di nocciole per soddisfare tutti i gusti possibili. Il set venduto in promo da Amazon per il Prime Day comprende la gelatiera, tre vasetti con coperchio, lame, pala mescolatrice Creamerizer, l’unità di base con motore ed un ricettario fantastico.

Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie (menomale), rendendo la pulizia molto più semplice e la voglia di usare il dispositivo molto più elevata. Non perdete l'occasione di rendere indimenticabile questo Prime Day con la Gelatiera Ninja CREAMi disponibile in esclusiva su Amazon al prezzo speciale di 149,99€. Trasformate ogni ingrediente possibile in una gustosa prelibatezza al naturale e divertitevi sperimentando in casa.