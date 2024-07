La quarta stagione dell’acclamata serie “Bridgerton” vedrà finalmente Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, come protagonista. I fan della saga hanno atteso con ansia tale momento, ora confermato da Netflix insieme a Shondaland. La trama sarà basata sul terzo libro della serie di Julia Quinn, “La proposta di un gentiluomo”. Il romanzo racconta la romantica e tormentata storia tra Benedict ed una misteriosa ragazza.

Si tratta di Sophie Beckett, figlia illegittima del Conte Richard Gunningworth. Alla morte del padre, la ragazza viene relegata al ruolo di domestica dalla sua matrigna. Eppure, riesce a partecipare a un ballo in maschera organizzato da Lady Violet Bridgerton. È qui che incontra Benedict. Ciò dà inizio ad una storia d’amore che richiama la favola di Cenerentola.

Ecco il protagonista della nuova stagione di Bridgerton su Netflix

La serie è nota per le sue libertà artistiche. Sono diverse le modifiche apportate rispetto ai romanzi originali. La terza stagione, che ha visto al centro Penelope e Colin, ha mostrato significativi cambiamenti rispetto ai libri di Julia Quinn. Anche per la storia di Benedict, ci si aspettano delle variazioni.

Un aspetto ancora incerto è l’attrice che interpreterà Sophie Beckett. Netflix non ha ancora fatto un annuncio ufficiale. Ma le speculazioni sono molte. Nomi come Emma Chan, Sai Bennett, Thomasin McKenzie e Jessie Mei Li sono tra quelli più citati dai fan. L’attesa per tale rivelazione è alta. Gli spettatori sono impazienti di scoprire chi affiancherà Luke Thompson nella nuova stagione.

Nonostante l’entusiasmo, i fan dovranno armarsi di pazienza. La quarta stagione di “Bridgerton” non sarà disponibile prima del 2026. La produzione ha chiarito che i tempi di rilascio sono stati estesi, probabilmente a causa delle dettagliate lavorazioni necessarie per mantenere la qualità della serie. Nel frattempo, si spera in nuovi progetti paralleli che possano colmare il vuoto. Proprio come accaduto con lo spin-off “La regina Carlotta“. Tale attesa alimenta ancora di più le aspettative e la curiosità per il ritorno di “Bridgerton” e per le avventure romantiche che Benedict e Sophie.