Con l’arrivo dell’evento Made by Google, previsto per il prossimo 13 agosto, e la presentazione dei nuovi smartphone, l’azienda di Mountain View ha svelato due modelli attraverso video teaser ufficiali. Si tratta dei Pixel 9 Pro e il Pixel 9 Pro Fold, una variante pieghevole del dispositivo. Suddetti video offrono un’anteprima delle caratteristiche dei nuovi dispositivi, aumentando l’entusiasmo tra i fan.

Nei Google Store della regione Asia–Pacifico sono emersi i primi dettagli su un omaggio in edizione limitata. Quest’ultimo è destinato a chi preordinerà la serie Pixel 9 Pro. In particolare, negli Store di Australia, Giappone e Singapore, Google ha descritto l’omaggio come un pezzo di storia del design Pixel. È riservato esclusivamente ai primi preordini del nuovo Pixel 9 Pro. Sfortunatamente, chi acquisterà il Pixel 9 standard non riceverà l’omaggio. L’offerta è limitata fino ad esaurimento scorte.

Google regala un collezionabile con il nuovo Pixel 9 Pro

Le immagini disponibili sui siti degli store mostrano che l’omaggio consiste in una scatola dal design raffinato. Quest’ultima è contraddistinta dal logo dell’azienda a quattro colori e dalla scritta “Google Store” sulla copertina. L’interno della scatola, grazie al suo spessore e al colore nero, trasmette un senso di esclusività.

Secondo una traduzione del sito di Google Taiwan, l’omaggio potrebbe essere un poster originale del design di Pixel. Non è ancora noto di cosa si tratti esattamente. In passato, Google ha offerto vari omaggi ai suoi clienti, principalmente accessori brandizzati come custodie.

Con il lancio imminente del dispositivo, resta da vedere come reagiranno i consumatori. Inoltre, bisognerà scoprire quali ulteriori sorprese l’azienda avrà in serbo per gli appassionati e i suoi fan. Al momento, l’offerta è limitata ai paesi della regione Asia-Pacifico precedentemente citati. Non è noto se verrà estesa ad altri paesi, inclusa l’Italia. Gli appassionati possono comunque seguire in diretta il lancio dei nuovi Pixel 9 pre-registrandosi sul Google Store.