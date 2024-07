Xbox Series S viene da molti considerata come la versione economica di una delle console più amate e richieste dal pubblico, una soluzione che porta con sé un risparmio non da poco, ma che allo stesso tempo risulta essere più che adatta per ospitare la riproduzione dei giochi di ultima generazione.

In vendita da ormai quattro anni, è caratterizzata da alcune specifiche, anche estetiche, che le permettono di distinguersi dalla sorella maggiore. Più precisamente parliamo di una console con scocca di colorazione bianca, posizionabile sia in verticale che in orizzontale, caratterizzata dalla presenza di un‘area circolare al di sotto della quale possiamo trovare le ventole di aerazione. L’altra caratteristica fondamentale, da tenere ben in considerazione in fase d’acquisto, è la totale assenza di un lettore disco ottico.

Aprite subito le offerte Amazon che potete avere solo con il nostro canale Telegram ufficiale, disponibile a questo link.

Xbox Series S: arriva la promozione su Amazon

Al giorno d’oggi tutti possono pensare di acquistare la Xbox Series S ad uno dei prezzi più bassi e convenienti mai visti prima d’ora, ricordiamo infatti che il prodotto in questione era in vendita originariamente a più di 300 euro, ma con il passare del tempo, e soprattutto con la sua presenza sul mercato, la spesa finale da sostenere è stata fortemente ridotta, sino ad arrivare all’attuale richiesta di 289 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

All’interno della confezione potete trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra cui il controller wireless per Xbox, in perfetta sintonia con lo stesso colore della console, passando poi per il cavo HDMI ad alta velocità, da collegare al monitor o al televisore di casa, ed anche il cavo di alimentazione. Per un periodo di prova limitato, potrete anche accedere ad Xbox Game Pass Ultimate, con oltre 100 giochi inclusi a costo azzerato.