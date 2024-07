La sicurezza è un elemento sempre cruciale nel settore tecnologico. A tal proposito, Google ha sviluppato misure per proteggere gli utenti. Tra cui gli avvisi di sicurezza di Google Chrome relativi al download di file, in particolare quelli con estensione APK. Quest’ultimi possono essere potenzialmente dannosi, quindi vengono monitorati con attenzione.

Ci sono però alcuni casi in cui gli avvisi possono risultare inutili o fastidiosi. Ciò al punto da rischiare di essere ignorati. Alcuni utenti riescono persino a scaricare file pericolosi bypassando le protezioni standard come Google Play Protect e gli avvisi di sicurezza di Chrome. Ciò ha spinto l’azienda di Mountain View a rivedere il sistema di notifiche per ridurre gli avvisi non necessari. Dando così maggiore rilievo a quelli realmente importanti.

Google Chrome aggiorna le notifiche di sicurezza

Secondo un recente commit su Chromium, il team dell’azienda sta lavorando per ottimizzare la gestione degli avvisi. Al momento, Google Chrome avvisa gli utenti che un file potrebbe essere pericoloso. Nello specifico quando si tenta di scaricare un APK, anche se Play Protect è abilitato. Con le modifiche in sviluppo, tali avvisi non verranno più visualizzati se il servizio di protezione è attivo.

Dunque, una volta implementata tale novità, quando un utente scaricherà un file e non avrà ancora scelto una posizione di salvataggio, non vedrà l’avviso di possibile pericolosità. Al contrario, se Google Play Protect non è abilitato, gli avvisi verranno comunque mostrati. Inoltre, dopo il completamento del download, Chrome suggerirà di attivare il sistema.

Tale mossa mira a migliorare l’esperienza utente, rendendo gli avvisi di sicurezza meno invasivi ma più efficaci. Ciò soprattutto concentrandosi sui casi in cui la protezione è realmente necessaria. Non è ancora noto quando la modifica verrà resa disponibile a tutti gli utenti. L’intenzione di Google è però evidente. L’azienda vuole ridurre il numero di avvisi inutili per migliorare la sicurezza percepita e reale senza compromettere l’usabilità.