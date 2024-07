Entriamo nel mondo del gaming, un mondo che ormai si è evoluto rispetto i risultati che possiamo osservare in passato. Parlando ai gamers amanti della vecchia PS1 c’è un dispositivo presente nel mercato che farà sicuramente rivivere le vecchie emozioni che generavano quei vecchi giochi. Si sta parlando di Gamma.

Un emulatore che sicuramente resterà a cuore ai veterani di Playstation riportando alla luce un iconico pezzo di Sony.

Gamma, un nuovo emulatore?

Parliamo del nuovo emulatore Gamma utile ad emulare la vecchia PS1 per iOS, che recentemente dopo il suo lancio avvenuto lo scorso maggio ha ricevuto diversi aggiornamenti. I quali sono stati davvero utili per migliorare le caratteristiche e le funzionalità. Introducendoci nell’ultimo aggiornamento, esso introduce la funzione Audio Avanzato utile nel migliorare gli effetti sonori nei giochi grazie ad alcuni effetti di riverbero ed interpolazione.

Oltre a questa Gamma ha ricevuto la nuova funzionalità Multitap emulazione. La quale consente a vari giochi di poter supportare fino a 4 giocatori invece di 2 li dove vi è richiesto. Facendo un piccolo salto nel passato il vecchio adattatore Multitap di Sony poteva essere utilizzato per poter collegare fino a quattro controller e diverse schede di memoria allo stesso tempo.

Invece per quanto riguarda gli aggiornamenti meno recenti di Gamma, lo sviluppatore Benjamin Stark ha integrato il supporto per lo stick analogico per i vari giochi che richiedevano il controller Sony DualShock. Oltre alla possibilità di poter cambiare disco senza dover tornare al menu principale per i vari titoli multidisco. Infine è stato aggiunto un nuovo piano di abbonamento che garantisce alla cifra di 4,99 $ di non aver pubblicità durante le sessioni di gioco.

Inoltre bisogna ricordare che Gamma è un emulatore gratuito della PS1 disponibile solo per iPhone e per iPad. La quale funzione è come quella di tutti gli altri emulatori presenti su App Store.