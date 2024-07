Apple iPhone 15 Pro Max è lo smartphone migliore della nuova lineup dell’azienda di cupertino, un terminale che promette prestazioni al top per tutti i consumatori che non vogliono assolutamente lesinare sul prezzo di vendita e sulle specifiche tecniche generali.

La cosa certa è che, parlando del terminale Max, le dimensioni sono superiori al normale, tanto da arrivare addirittura a 159,9 x 76,7 x 8,25 millimetri di spessore, a discapito di un peso di 221 grammi, che comunque risulta essere di molto superiore rispetto a quanto siamo solitamente abituati, parlando di smartphone relativamente portabili.

Solo con il nostro canale Telegram ufficiale, con i codici sconto Amazon gratis in regalo, potrete risparmiare moltissimo su ogni singolo acquisto.

Apple iPhone 15 Pro Max: lo sconto più incredibile del momento

Uno dei prezzi più convenienti degli ultimi mesi viene applicato proprio in questi giorni sull’acquisto di Apple iPhone 15 Pro Max, il top di gamma per antonomasia, lo smartphone che tutti vogliono, ma che pochi hanno davvero la possibilità di acquistare. Lo smartphone viene proposto a soli 1199 euro, con un risparmio di circa 300 euro sul listino originario, approfittando in questo modo dello sconto del 19%, presente direttamente a questo link.

I punti di forza di un prodotto di questo tipo sono davvero tantissimi, parliamo di uno smartphone forgiato nel titanio, il che significa avere un design robusto e leggero, ma che allo stesso tempo sia in grado di garantire una robustezza nel tempo, che nessun altro sembra essere in grado di offrire. Il display è il solito ottimo Super Retina XDR da 6,7 pollici di diagonale, con ProMotion, che permette di raggiungere il refresh rate di 120Hz, per una maggiore fluidità e semplicità di utilizzo.

Il modello in promozione prevede 256GB di memoria interna, che risulta essere il minimo sindacale, almeno per quanto ne concerne la generazione corrente, così facendo riuscirete a memorizzare la maggior parte dei contenuti di vostro interesse.