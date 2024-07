Apple ha annunciato la nuova serie di dispositivi della serie iPhone 17 che verrà pubblicata nel 2025. Su questo argomento cominciano già ad esserci delle nuove informazioni che viaggiano tra i social e che a quanto pare sono delle feature utili per chi vorrà comprare i nuovi dispositivi dato che ne evidenziano le loro caratteristiche. La novità che colpisce di più gli appassionati del marchio è l’ introduzione di una nuova categoria da parte di Apple: la categoria Slim.

Questo modello si presenta come un dispositivo di categoria più alta persino dell’ iPhone Pro Max, per cui lo vedremo in cima alla classifica. Il passo fatto da Apple può essere giustificato dalle caratteristiche che avrà il modello introdotto e da un desiderio di provare a creare una categoria diversa dalle altre per richiamare l’ attenzione degli utenti. Se però è stata introdotta la categoria Slim allora la categoria Plus verrà eliminata dato che deve comunque esserci una differenza tra i vari modelli per cui i modelli Slim saranno ben differenziati dagli altri.

Apple, ecco alcune delle caratteristiche dell’ iPhone 17

Le novità riguardano soprattutto la sua struttura poiché avrà un display LTPO da 6,65 pollici e con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz massimi, grazie alla tecnologia con cui è stato realizzato. Per gli altri modelli vediamo che gli iPhone 17 Pro e Pro Max avranno una memoria RAM da 12 GB mentre il modello Slim 8 GB di RAM. Per quanto riguarda la fotocamera abbiamo per i modelli Pro e Pro Max una tripla fotocamera da 48 MP, i cip interni saranno l’ A19 Pro anche per il modello Slim. Invece per i prezzi abbiamo dei valori che oscillano tra i $799 per il modello base, $1.099 per i Pro, $1.199 per i Pro Max e $1.299 per gli Slim. Ovviamente tutto è proporzionato alle caratteristiche dei modelli.

Per la nuova serie di iPhone 17 abbiamo molte novità per cui non ci resta che aspettare l’ uscita ufficiale sul mercato dei nuovi modelli.