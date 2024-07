Gboard di Google: nuova funzionalità per la personalizzazione

Google sta preparando una nuova funzionalità di personalizzazione per la sua app tastiera Gboard. La novità, per quanto ne sappiamo, potrebbe arrivare molto presto ed essere nell’aggiornamento dell’ultima versione dell’applicazione. Questa funzione innovativa permetterebbe a chi usa la tastiera virtuale di Google di adoperare un font diverso da quello che si visualizza in modo predefinito. In tal modo il livello di personalizzazione della schermata sarà implementato e rispecchierà al meglio lo stile di chi maneggia lo smartphone.

Dalla versione beta, pare che Google sta lavorando su un’opzione nelle preferenze della tastiera che consentirà agli utenti di passare dal font predefinito di Gboard ad un altro con pochissimi click. Questa modifica potrebbe permettere agli utenti di ottenere un aspetto più coerente tra la tastiera e il resto del sistema operativo magari, migliorando complessivamente l’estetica dell’interfaccia utente.

Nuova personalizzazione della tastiera Google, ma limitata

Sembra tuttavia che questa nuova funzionalità non permetterà di scegliere alcun font personalizzato direttamente nell’app Gboard di Google, quindi come funziona esattamente? Per cambiare l’aspetto della tastiera, gli utenti dovranno selezionare un font di sistema diverso. Ciò vuol dire che purtroppo l’opzione sarà comunque limitata, definita in base alla disponibilità di font disponibile sul dispositivo in uso.

Al momento, sono in pochi i device, come quelli Samsung e OnePlus, che riescono a dare un ampio supporto per i font personalizzati nelle personalizzazioni di Android. Questa nuova opzione, dunque, potrebbe non avere un grande impatto sulla maggior parte degli utenti. Per coloro però che possiedono dispositivi compatibili, la possibilità di sincronizzare il font della tastiera potrebbe essere un buon miglioramento, peccato solo per i limiti. Comunque sia, la funzionalità di cambio del font di Gboard di Google è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nell’attuale versione beta. C’è però la forte probabilità che Google la lancerà con un futuro aggiornamento dell’app.

La personalizzazione delle tastiere è un’area in cui gli utenti cercano sempre maggior controllo e flessibilità. Google potrebbe così soddisfare una delle richieste più frequenti degli utenti di Gboard. In quanti però potranno davvero usufruirne? Dovremmo attendere il rilascio per dare una risposta.