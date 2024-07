Truffa con messaggio e-mail: adesso è pericolosa per tutti

Una truffa avrebbe colto di sorpresa più utenti in queste ore in Italia, almeno secondo quanto segnalato da molti malcapitati. I truffatori questa volta si sono impegnati facendo finta di essere delle belle ragazze con una proposta per le vittime: un invito a conoscersi su un sito di incontri.

La truffa agisce con un messaggio molto particolare, ecco come cercano di fregarvi

Cosa succederebbe se improvvisamente nella vostra casella e-mail arrivasse un messaggio da parte di una bella donna, con tanto di foto provocante, a chiedervi di uscire? Molte persone che sono già avvezze a certe pratiche sul web tenderebbero a capire che si tratta di una truffa. Altri utenti che invece praticano Internet da poco tempo e che magari stanno sfruttando un vero sito di incontri, ci cascherebbero con tutte le scarpe.

Proprio qui in basso potete notare il messaggio che sta tenendo col fiato sospeso tantissime persone ultimamente.

“Mi chiamo Mozella, desidero conoscerti meglio.

Sono creativo e carino e l’immaginazione va bene. Ma la fantasia di mio marito è del tutto assente, quindi scopiamo raramente e in modo monotono.

Sono stanco di stare da sola a casa, è inefficace, voglio fuoco e passione per un uomo duro che mi dia tanto amore e che mi porti in giro ogni giorno! Dimmi che giorno hai libero per me? Possiamo incontrarci?

Ecco il mio profilo Juicy_Mozella-605, questo profilo in modo che mio marito non lo scopra.

Vi auguro una buona giornata e vi aspetto!“.

Come si può vedere, l’indirizzo e-mail che le persone possono controllare nella loro casella di posta elettronica non appartiene assolutamente ad un dominio registrato presso un sito di incontri regolare. Si tratta solo di un indirizzo e-mail creato appositamente per truffare le persone. Per evitare che tutto questo accada, bisogna solo ignorare il messaggio e i relativi link al suo interno.