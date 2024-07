OnePlus di recente ha svelato i primi dettagli sul suo prossimo smartphone pieghevole. Ovvero il nuovissimo Open 2. Il quale promette una funzionalità che potrebbe rivoluzionare completamente l’esperienza utente. Secondo le prime indiscrezioni, il dispositivo sarà dotato di una batteria da ben 6.000mAh. Ciò rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai 4.805mAh del modello attuale. Tale innovazione è particolarmente rilevante considerando che uno degli aspetti più critici degli smartphone pieghevoli è proprio l’autonomia. Una batteria così capiente potrebbe eliminare uno dei principali punti deboli di questi dispositivi. Così da garantire un uso prolungato senza la necessità di ricariche frequenti

OnePlus Open 2: la tecnologia Glacier Battery e le prospettive future

La notizia è stata diffusa dal noto leaker cinese Digital Chat Station attraverso il social network Weibo. Essa ha suscitato subito un grande interesse tra gli appassionati di tecnologia. La nuova batteria supererebbe quella dell’attuale OnePlusOpen. Ma sarebbe anche superiore a quella del top di gamma OnePlus12, che ne monta una da 5.400mAh. Tale novità si affianca all’adozione del nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm. Il quale garantirà prestazioni di altissimo livello. Il miglioramento dell’autonomia, insieme alla potenza del nuovo processore, potrebbe rendere l’ ultimo uno dei dispositivi più competitivi sul mercato.

Un’altra interessante innovazione da prendere in considerazione è la tecnologia Glacier Battery, da poco introdotta da OnePlus con l’Ace3Pro. Questa tecnologia permette di realizzare batterie più compatte ma con maggiore capacità, ridefinendo gli standard di settore. La GlacierBattery consente infatti di ottimizzare lo spazio interno del dispositivo. Così da offrire al contempo una durata e una resistenza significativamente maggiore. Tutto ciò potrebbe quindi rappresentare un punto di svolta per gli smartphone pieghevoli. Il lancio del OnePlusOpen 2 è previsto per l’inizio del 2025. Ma già ora le aspettative sono altissime.

OnePlus, fa parte del gruppo BKK Electronics insieme a Oppo e Vivo. L’ azienda sta lavorando intensamente per garantire che il suo prossimo pieghevole possa competere ai massimi livelli. La sinergia tra i marchi del gruppo potrebbe infatti portare ad ulteriori innovazioni condivise tra i vari dispositivi.