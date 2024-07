UnipolMove è un servizio di telepedaggio senza canone mensile. Quest’ ultimo sembra stia espandendo in moto considerevole la sua rete di distribuzione. Il tutto al fine di rendere i suoi dispositivi accessibili a un numero sempre maggiore di automobilisti italiani. Tale ampliamento è stato motivato dai recenti aumenti delle tariffe di Telepass. Ragione che ha spinto molti utenti a cercare alternative sul mercato. I problemi di logistica con i corrieri hanno però ostacolato la situazione, impedendo a molti clienti di ricevere i loro dispositivi a domicilio in tempi utili.

La procedura semplificata per l’attivazione di UnipolMove

La nuova strategia di distribuzione di UnipolMove prevede la disponibilità dei suoi dispositivi presso le consuete filiali UnipolSai. Ma anche attraverso una vasta rete di punti vendita convenzionati. Oltre alle filiali BPER Banca e ai centri Sermetra Net Service, essi sono ora reperibili presso le edicole e i tabaccai PuntoLis. I quali rappresentano una presenza capillare sul territorio nazionale. Tale ampliamento rende più facile per gli automobilisti ottenere il dispositivo necessario per il pagamento dei pedaggi autostradali. Oltre che a migliorare anche l’accessibilità del servizio a chiunque desideri attivare un’offerta Privati di UnipolMove.

La procedura per ottenere e attivare UnipolMove presso i nuovi punti vendita è stata progettata per essere il più semplice e accessibile possibile. Per iniziare, gli utenti devono recarsi presso un punto vendita PuntoLis abilitato e richiedere il voucher di adesione al servizio. Una volta ottenuto, è necessario procedere alla registrazione sul sito di UnipolMove. Qui l’acquisto sarà definitivamente confermato inserendo il codice riportato sul voucher. A questo punto, gli utenti riceveranno una mail di conferma contenente un QR Code che attesta l’avvenuta attivazione del servizio.

Per completare il processo, è fondamentale tornare al PuntoLis abilitato per ritirare fisicamente il dispositivo UnipolMove. Una volta ottenuto, consentirà agli automobilisti di attraversare i caselli autostradali abilitati in tutta Italia e nell’Unione Europea, esclusa la rete autostradale siciliana. Una soluzione che elimina i costi mensili associati a Telepass. Oltre ad offrire una modalità flessibile e senza obbligo di canone per il pagamento dei pedaggi autostradali. Rispondendo così alle esigenze dei guidatori alla ricerca di una soluzione conveniente e accessibile.