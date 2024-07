La connettività satellitare sta diventando una realtà sempre più concreta per gli smartphone Android. Ciò anche grazie all’impegno di Google nell’integrazione di tale tecnologia su Android15. A tal proposito, Samsung sembra non voler restare indietro, come dimostrato dagli ultimi approfondimenti effettuati sul software delle sue applicazioni.

Il sito Android Authority ha esaminato il codice delle ultime versioni di alcune app chiave della suite Samsung, rilevando informazioni interessanti. Quest’ultime coinvolgono il supporto alla connettività satellitare. Le app analizzate includono SOS di Emergenza (versione 15.5.00.14), Telefono (versione15.2.80) e Samsung Messaggi (versione15.5.10.39).

Samsung lavora per integrare la connettività satellitare

L’aspetto più intrigante è il modo non uniforme in cui l’azienda sta aggiungendo il supporto nelle sue app. Per esempio, l’applicazione SOS di Emergenza contiene riferimenti chiari alla gestione diretta delle chiamate tramite connessione satellitare. Ciò implica che, in situazioni critiche, gli utenti potranno effettuare chiamate di emergenza anche in assenza di segnale cellulare tradizionale. Il tutto utilizzando il collegamento satellitare.

Di contro, l’app Samsung Messaggi presenta un approccio diverso. Per inviare e ricevere messaggi di testo via satellite, rimanda all’utilizzo di Google Messaggi. Suddetta scelta potrebbe suggerire una collaborazione tra le due aziende, o potrebbe essere una conseguenza delle politiche di integrazione stabilite dall’azienda di Mountain View per Android.

L’applicazione Telefono di Samsung, invece, mostra una capacità di interfacciarsi direttamente con la connettività satellitare. Ciò vale sia per le chiamate vocali che per la condivisione di messaggi d’emergenza. Eppure, non sembra offrire lo stesso livello di integrazione e funzionalità avanzate che si trova in Google Messaggi. Dettaglio che potrebbe limitare in parte l’esperienza utente.

Al momento, non è noto se suddette differenze siano dovute a scelte strategiche di Samsung o a restrizioni imposte da Google. Rimane comunque curioso notare come l’implementazione della connettività satellitare non sia uniforme. Dunque, gli utenti dovranno sperimentare quali applicazioni supportano effettivamente tale tecnologia.