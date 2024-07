Kena Mobile Promo Rush 150: un’offerta EXTRA allettante a 7,99€

Kena Mobile ha una nuova offerta speciale e super allettante per te! Catturerà sicuramente la tua attenzione per quanto è vantaggiosa, anche rispetto a tutte le altre promozioni mobili ora presenti sul mercato telefonico. Kena mette a tua disposizione la sensazionale Promo Rush 150, ma cosa include al suo interno?

La nuova tariffa di Kena presenta un pacchetto straordinariamente completo con minuti illimitati per telefonare chiunque in Italia, 200 SMS da inviare a qualsiasi numero e ben 250 GB di traffico internet alla velocità sorprendente della tecnologia 4G. Il suo costo? La cosa migliore è che la pagherai appena 7,99€ al mese! L’offerta si rivolge a coloro che desiderano cambiare operatore che vuole effettuare la portabilità o anche attivate un nuovo numero.

Tantissimi dati, attivazione gratuita e molte sorprese con la promo Kena

Uno dei punti di forza di questa promozione è sicuramente l’ampissimo quantitativo di dati offerti. Avendo 250GB di Internet 4G, non soltanto potrai navigare alla velocità massima di 60Mbps senza alcuna interruzione, ma potrai persino guardare in streaming i tuoi programmi e i tuoi film preferiti mentre sei in viaggio. Se hai in programma di andare fuori Italia, l’offerta include anche ben 8,5GB di traffico dati utilizzabili all’estero, quindi non preoccuparti per questa estate se vuoi vivere un’avventura restando connesso.

La Promo Rush 150 Kena è attivabile gratuitamente ed ha un primo mese di prova gratis per chiunque scelga però l’attivazione tramite pagina web. Kena Mobile offre anche la possibilità di attivare la SIM online, con l’app mobile o chiamando il servizio clienti al numero 181. La consegna di questa è inclusa nel pacchetto e non dovrai sborsare un centesimo in più! Non ci sono costi nascosti che potrebbero sorprenderti negativamente.

Ma perché se si chiama “150” comprende 250GB? A questo devi stare attento perché si arricchisce di questi 100 GB in più soltanto scegliendo la ricarica automatica, altrimenti i dati restano ai 150 GB di base. Questo aspetto però è proprio ciò che rende la Promo Rush 150 di Kena una delle offerte più competitive sul mercato per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Cosa aspetti impalato lì? Vai sul sito, segui le istruzioni, scegli la ricarica automatica ed attiva immediatamente questa speciale tariffa targata Kena.