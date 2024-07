WindTre, di recente, ha lanciato sul mercato italiano il tanto atteso smartphone pieghevole Motorola Razr 50 Ultra. Al quale si accompagneranno gli auricolari wireless Moto Buds+. Questa nuova offerta è stata resa disponibile a partire dal 26 Giugno 2024 presso i punti vendita dell’operatore. Suscitando, fin da subito, un grande interesse tra gli appassionati di tecnologia.

Questo cellulare è stato introdotto al prezzo di 1199€ e può essere acquistato in promo fino al 31 Luglio 2024. Durante questo periodo, i clienti avranno l’opportunità di ottenerlo insieme alle cuffiette MotoBuds+ a un costo super scontato. Si tratta di una soluzione disponibile per i nuovi clienti e per coloro che già usufruiscono dei servizi dell’ operatore.

WindTre: tutto i dettagli da conoscere

Per i nuovi utenti, l’opzione più conveniente è senz’ altro l’abbinamento con la promo mobile Unlimited Smart 5G. Essa include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, 50 minuti internazionali per alcuni Paesi, 200 SMS verso e traffico dati illimitato fino a 5G. Il tutto al costo di 14,99€ al mese. Il pacchetto, che prevede il Motorola Razr 50 Ultra e i Moto Buds+, è disponibile a 31,99€ per 30 mesi. Senza anticipo se finanziato con il metodo Easy Pay di WindTre.

Per coloro che invece sono già clienti, le opzioni variano leggermente. Essi possono infatti ottenere il cellulare con gli auricolari a 36,99€ sempre per 30 mesi. Alcune edizioni limitate però sono disponibili a 32,99€, offrendo una scelta più diversificata in base alle esigenze dei consumatori. È importante però ricordare che ogni piano include un contributo di attivazione di 6,99€ da pagare però solamente una volta. WindTre ha ulteriormente promosso il nuovo Motorola Razr 50 Ultra attraverso il suo sito web ufficiale. Evidenziando le varie opzioni di acquisto disponibili di cui vi abbiamo appena informato. Gli interessati hanno la possibilità di scegliere tra diverse offerte mobili in base alle proprie necessità.

Insomma, l’ introduzione di questo innovativo smartphone nelle promozioni dell’ operatore rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offerta di dispositivi all’ avanguardia e di alta qualità nel mercato italiano. Con una combinazione di design elegante e funzionalità avanzate, questo cellulare si propone di soddisfare le esigenze dei consumatori alla ricerca di dispositivi moderni e performanti.