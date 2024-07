Capita spesso che, nella lontana Cina, emergano dei dettagli sui nuovi modelli che presto arriveranno sul mercato. La fonte di queste novità è il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT). In questo caso le novità riguardano MG che ha in programma di lanciare un nuovo modello elettrico.

Il modello in questione è l’MG S5, un SUV elettrico di cui conosciamo l’aspetto e le prime caratteristiche tecniche proprio grazie alle informazione del MIIT. Per quanto riguarda il lancio non si hanno date ufficiali, ma dovrebbe debuttare entro l’anno. E’ molto probabile che l’MG S5 verrà esportato anche all’estero visto che si tratterà di una vettura interessante, ma sarà necessario capire la questione dazi.

MG S5, diamo un’occhiata ai primi dettagli

Dai primi dati l’MG S5 misurerà 4.476 mm di lunghezza, 1.849 mm di larghezza, 1.621 mm di altezza e 2.730 mm di passo. La facciata anteriore è caratterizzata dalla presenza di fari allungati e sottili e da alcuni richiami alla MG4. Dando un’occhiata al posteriore si può vedere una barra luminosa a LED interrotta al centro dal logo MG che collega i gruppi ottici tra loro. Si potrà scegliere se equipaggiarla con cerchi da 17 o da 18 pollici. Anche se non possiamo vedere l’abitacolo e non ci sono informazioni sul suo conto, possiamo aspettarci una strumentazione digitale ed un ampio display per il sistema infotainment.

In compenso il sito del MIIT ci permette di scoprire qualche dettaglio del powertrain. Sembra proprio che l’MG S5 verrà alimentato da un motore da 125 kW (170 CV), che permetterà al SUV di raggiungere una velocità massima di 170 km/h. Sul sito vengono indicati dei pesi diversi per questa vettura (da 1615 kg a 1740 kg) che si potrebbero spiegare con la disponibilità di differenti capacità dei degli accumulatori. Infatti, sul sito del MIIT sembrerebbe che ci siano due versioni dell’MG S5.

Sulle batterie si sa solamente che avranno delle celle di tipo LFP (litio-ferro-fosfato) e che vengono assemblate da SAIC Venture con CATL. Per quanto riguarda l’autonomia è avvolta nel mistero, mentre parlando degli optional saranno presenti il tetto panoramico in vetro e diverse tipologie di cerchi in lega.

Ma quindi che cosa dobbiamo fare per avere più informazioni sul debutto dell’MG S5 e vedere se lo vedremo anche in Europa? Semplicemente bisognerà attendere qualche novità a riguardo.