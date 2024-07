Cuffie JBL Tune 510BT al prezzo più BASSO di sempre su AMAZON

Lesono disponibili su Amazon al prezzo più basso di sempre su Amazon, la promozione attiva proprio in questi giorni fa letteralmente sognare i consumatori, con un risparmio che va oltre l’immaginazione, promettendo una spesa da sostenere praticamente mai vista prima d’ora.

Già viste ed apprezzate in passato, le cuffie JBL Tune 510BT sono caratterizzate da una grande versatilità, infatti possono essere utilizzate praticamente con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android, iOS, ma anche Windows, MacOS o Linux, con l’aggiunta del supporto alla connessione multipoint, ciò sta a significare che possono essere collegate simultaneamente a due device, senza doversi scollegare dall’uno o dall’altro.

JBL Tune 510BT: uno sconto assurdo oggi su Amazon

E’ chiaro che il prezzo di vendita di queste cuffie sia decisamente basso, anche in confronto ad un listino non troppo elevato: 49,99 euro. La promozione attivata oggi da Amazon prevede una riduzione effettiva del 48%, così da poter spendere solamente 25,99 euro. Aprite subito qui per l’acquisto, con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Come era lecito immaginarsi, anche nel caso in cui non le conosciate, sono cuffie completamente wireless, il che le porta ad avere una batteria interna che raggiunge una autonomia complessiva fino a 40 ore di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla presa a muro, sebbene comunque supportino la ricarica rapida. Sulla loro superficie si trova naturalmente il microfono, utilissimo ad esempio per le chiamate, con cancellazione del rumore, ma non in ascolto, solo ed esclusivamente per riuscire a parlare correttamente, eliminando i suoni ambientali, con l’interlocutore che si trova esattamente all’altro capo dello stesso.

Al momento attuale le potete acquistare in quattro colorazioni differenti, così da essere sicuri di avere accesso alla massima variabilità possibile.