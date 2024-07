WindTre lancia una nuova promozione per i clienti delle sue linee fisse, offrendo un abbonamento gratuito ad Amazon Prime per un anno. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di una competizione crescente nel mercato della telefonia. In cui le compagnie cercano di attrarre e mantenere i clienti attraverso vantaggi esclusivi. La proposta di WindTre si distingue per l’inclusione appunto di AmazonPrime. Un valore aggiunto che promette di arricchire l’esperienza di connessione a casa con accesso a servizi di streaming e spedizioni rapide.

Le offerte WindTre: un’opportunità per i clienti mobili

I clienti che sottoscriveranno uno dei piani proposti da WindTre potranno beneficiare di diversi pacchetti. La prima opzione è denominata Internet a casa. Essa offre una connessione in fibra fino a 2,5Gbps, un modem Wi-Fi 6 e GIGA illimitati. Tutto a 22,990€ al mese, con Amazon Prime incluso. Per chi desidera anche chiamate senza limiti, vi è la possibilità di optare per il piano “Internet a casa e chiamate illimitate. Quest’ultimo al costo di 24,99€ mensili aggiunge le chiamate senza limiti, mantenendo gli stessi vantaggi della fibra e del modem. Tutto ciò oltre all’abbonamento Amazon Prime. La terza opzione, invece, include, oltre alla fibra ultraveloce e al modem, anche un abbonamento a Netflix Piano Standard. Il tutto per 33,99€ al mese. Questa offerta è indirizzata a chi cerca una combinazione di servizi di streaming.

Le nuove offerte di WindTre sono pensate per i clienti che già utilizzano il servizio mobile dell’operatore. Ma che desiderano estendere la loro esperienza alla linea fissa. Questa strategia mira a fidelizzare gli utenti già esistenti e attrarne di nuovi. Ciò attraverso l’ offerta di un pacchetto che integra accesso a contenuti esclusivi e servizi di alta qualità. Per attivare una di queste promozioni bisogna contattare il call center WindTre o richiedere informazioni attraverso il sito ufficiale dell’azienda.

Insomma con l’inclusione di Amazon Prime e, in alcuni casi, Netflix, l’ operatore si posiziona come una scelta competitiva sul mercato. In quanto, in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più orientato verso servizi digitali e connessione di alta qualità.