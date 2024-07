Microsoft di recente ha ampliato l’accessibilità di MicrosoftDesigner. Il suo innovativo strumento di grafica, estendendo la sua disponibilità anche alla piattaforma Android. In precedenza, questo era fruibile solo tramite il web o il browser Edge. Ma con l’arrivo dell’app sul Google Play Store, gli utenti Android possono ora sfruttare le capacità avanzate della piattaforma direttamente dai loro dispositivi mobili. Questo cambiamento rappresenta un importante passo avanti nella democratizzazione degli strumenti di design. Rendendo l’editing e la creazione grafica più accessibili e convenienti per un pubblico più vasto.

Microsoft Designer: accesso gratuito con opzioni premium e compatibilità estesa

Microsoft Designer si distingue per la sua capacità di combinare la potenza dell’intelligenza artificiale con un’interfaccia user-friendly. Gli utenti hanno la possibilità di generare tantissimi tipi contenuti grafici. Come immagini personalizzate, adesivi, inviti e post per i social media. Ma non è tutto. L’app consente anche di modificare e rifare immagini esistenti, consentendo di creare collage e altre composizioni visive. Grazie a strumenti di rimozione avanzati, è possibile eliminare sfondi, persone o oggetti indesiderati dalle foto con pochi semplici tocchi. Questo rende la piattaforma uno strumento versatile. In grado di soddisfare sia le esigenze professionali che quelle personali di chiunque desideri esprimere la propria creatività attraverso la grafica.

L’app Microsoft Designer è disponibile al download gratuito sul Google Play Store. Ma presenta alcune limitazioni giornaliere che possono essere ampliate tramite acquisti in-app. Questo modello freemium consente di iniziare a esplorare le funzionalità di base senza impegno. Con la possibilità di accedere a caratteristiche avanzate e rimuovere le restrizioni giornaliere tramite acquisti aggiuntivi. L’applicazione è compatibile con dispositivi Android che utilizzano la versione 8.0 o successiva. Garantendo così una vasta compatibilità con i modelli di smartphone più recenti.

Ma non è finita qui l’ applicazione Designer non semplifica solo il processo di creazione grafica. Essa offre anche strumenti che permettono di personalizzare gli sfondi del dispositivo e di animare le conversazioni. Tutto ciò attraverso adesivi creati con l’intelligenza artificiale. Questa integrazione con le app di messaggistica consente alle persone di condividere con gli altri le loro creazioni durante una chat. Insomma, con tutte queste funzionalità MicrosoftDesigner si posiziona come una risorsa preziosa per tantissime ragioni.