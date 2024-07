AMD Ryzen 9000: online i prezzi di lancio

L'attesa per i nuovi processori della serie Ryzen sta per terminare e online stanno arrivando le prime info tra le quali i prezzi di lancio

Oramai sembra che il lancio dei Ryzen 9000 di AMD sia imminente, tutto sembra essere pronto e manca solo aspettare che anche questi ultimi giorni passino per vedere l’arrivo ufficiale sul mercato delle CPU di ultima generazione della nota casa hardware, dopo una lunga attesa però ora sappiamo quali saranno i prezzi di lancio delle CPU di ultima generazione dell’azienda.

A svelare questi dati ci ha pensato un utente del forum di AnandTech, Hail The Brain Slug, a cui sarebbero stati svelati da un impiegato appartenente alla catena americana Best Buy, nel dettaglio al fonte ha rivelato che le CPU sarebbero già state consegnate ai rivenditori e che la data per la messa in vendita è fissata al 31 Luglio, due giorni dopo quella prevista dagli esperti del settore, dunque i rivenditori aspettano solo l’ok di AMD per iniziare la vendita, le CPU lanciate dovrebbero in totale essere 4:

AMD Ryzen 9 9950X

AMD Ryzen 9 9900X

AMD Ryzen 7 9700X

AMD Ryzen 5 9600X

I prezzi delle CPU

Partiamo dal presupposto che sembra che le scorte dei Ryzen 9 9900X e dei Ryzen 7 9700X saranno molto maggiori di quelle del Ryzen 9 9950X e dei Ryzen 5 9600X, dunque AMD prevede di vendere molto di più le componenti intermedie della famiglia, per quanto riguarda il prezzo, a scanso della gestione dei singoli rivenditori, sarà orientato in questo modo:

Ryzen 9 9950X: 499 dollari

Ryzen 9 9900X: 399 dollari

Ryzen 7 9700X: 299 dollari

Ryzen 5 9600X: 229 dollari

Ciò che salta senza alcun dubbio all’occhio è che abbiamo davanti prezzi sensibilmente più bassi rispetto alla linea Ryzen 7000, ad esempio il precedente top di gamma, il 7950X aveva un prezzo intorno ai 699 dollari.

Per il resto sappiamo che nel medesimo periodo arriveranno anche le prime APU AI 300 di AMD che però esordiranno non singolarmente bensì solo all’interno di laptop AI compatibili e legati ad aziende partner di AMD.