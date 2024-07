WhatsApp sta sperimentando una nuova funzionalità. Quest’ultima potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti gestiscono i messaggi vocali. Tale innovazione consiste nella trascrizione automatica dei messaggi audio in testo. Una funzione che rappresenta un passo avanti importante verso una comunicazione più accessibile e efficiente.

L’introduzione di tale opzione è stata anticipata da WhatsApp per iOS lo scorso maggio. Ora sembra essere in fase di test anche per un gruppo selezionato di utenti Android attraverso la versione beta (2.24.15.5) dell’app, disponibile per il download sul Google Play Store.

Novità per le note vocali di WhatsApp

Un aspetto fondamentale di questa nuova funzione è la sua progettazione. Quest’ultima garantirà la massima sicurezza e privacy agli utenti. Le trascrizioni avvengono direttamente sui dispositivi. Ciò significa che non avverrà la trasmissione dei dati audio o delle trascrizioni stesse attraverso i server di WhatsApp. In tal modo viene assicurato che nessuno, nemmeno l’applicazione stessa, possa accedere al contenuto degli audio o delle trascrizioni.

Al momento, la funzione supporta cinque lingue principali. Si tratta di inglese, spagnolo, portoghese brasiliano, russo e hindi. Al momento, purtroppo, l’italiano non è supportato. È probabile che venga aggiunto con l’evoluzione della funzionalità, insieme ad ulteriori lingue.

Le potenziali applicazioni della nuova caratteristica sono diverse e promettenti. Oltre a facilitare la vita di coloro che preferiscono leggere piuttosto che ascoltare lunghe note vocali, la trascrizione offre vantaggi significativi per l’accessibilità. Gli utenti con difficoltà uditive possono finalmente partecipare in modo più attivo alle conversazioni audio. Basterà loro leggere le trascrizioni testuali senza dipendere esclusivamente dall’audio.

Inoltre, la funzione si dimostra particolarmente utile in ambienti rumorosi. Ovvero luoghi in cui l’ascolto degli audio può essere problematico. Ciò permette agli utenti di mantenere la comunicazione anche in contesti meno favorevoli rendendo l’esperienza su WhatsApp molto più pratica.

L’implementazione della funzione, come anticipato, sta procedendo gradualmente attraverso il programma beta. L’intenzione è di renderla disponibile a nuovi utenti nelle prossime settimane. Ciò suggerisce che WhatsApp sta lavorando attivamente per perfezionare la funzionalità. Il tutto prima del rilascio completo nella versione stabile dell’app.