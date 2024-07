Xiaomi ha lanciato un potente segnale nel mercato delle auto elettriche con il suo nuovo modello. Ovvero la SU7 Ultra, destinata a competere con giganti come la Lucid Air Sapphire e la Tesla Model S Plaid. La nuova vettura è dotata di una sofisticata configurazione a tre motori. È composta da due HyperEngine V8 e un HyperEngineV6, ed offre una potenza combinata straordinaria di 1548 cavalli. Questa incredibile prestazione supera quella di alcuni modelli leggendari. Come la Bugatti Chiron e la McLaren Speedtail. I motori, capaci di raggiungere 27.200 giri al minuto, erogano ciascuno 578 cavalli e 635Nm di coppia. Cosa che dimostra la straordinaria capacità di Xiaomi di innovarsi nel campo delle alte prestazioni.

Xiaomi SU7 Ultra: tecnologia avanzata e costruzione leggera

Le cifre parlano da sole. La SU7 Ultra accelera da 0 a 100km/h in appena 1,96 secondi. Questi numeri la posizionano tra le auto più veloci del mondo. La batteria Qilin 2.0 di CATL è un’altra innovazione. Essa supporta una potenza in uscita di 1330kW e una tensione di picco di 897V. Anche con una carica residua del 20%, può erogare oltre 800kW, equivalenti a ben 1073 cavalli.

Oltre alla potenza del motore, la Xiaomi vanta anche un sistema frenante avanzato. Il quale include pinze a sei pistoncini AP Racing su entrambi gli assi, con dischi freno ultra spessi da 42mm all’anteriore e 32mm al posteriore. Tali componenti, permettono una decelerazione massima di 2,36g e una distanza di frenata da 100 a 0 km/h in soli 25 metri.

L’uso estensivo della fibra di carbonio per tutti i 24 pannelli della carrozzeria ha permesso a Xiaomi di ridurre il peso complessivo del veicolo a soli 1900kg. Rendendo la SU7Ultra più leggera di modelli come la BMW M5. Ma anche la Tesla ModelS Plaid e la Porsche Taycan Turbo GT. Questo approccio non solo migliora le prestazioni ma anche l’efficienza energetica del veicolo. Xiaomi però non si ferma qui. L’azienda sta espandendo la sua presenza nel settore automobilistico con progetti futuri. Tra cui un crossover compatto per competere con la Tesla ModelY e un ibrido plug-in con range extender. In più, è previsto il lancio dell’MX11 nel 2025. Oltre che di un modello più economico chiamato “Kunlun”. Il quale presenterà un prezzo di partenza di circa 20.000€.