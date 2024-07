PROMO Iliad: sconto folle di 190 Euro sul Samsung Galaxy S23 FE

Iliad ha aggiornato la data di scadenza della sua sensazionale promo che permette di ottenere uno sconto di 190 euro sul grandioso modello di smartphone Samsung Galaxy S23 FE. L’offerta imperdibile è ora infatti valida fino al 4 Agosto! Non puoi assolutamente perdere questa opportunità da urlo per acquistare un nuovo device favoloso ultra tech di ultimissima generazione e cambiare il tuo attuale e ormai vecchio cellulare.

Sul sito di Iliad è infatti possibile acquistare diversi smartphone Samsung, oltre a dispositivi di altri brand famosi ricercatissimi nel campo come la Apple. La promo per il Samsung Galaxy S23 FE riguarda in particolare il modello avente ben 128GB di memoria interna ed offre uno sconto pazzesco di 190 euro. Iliad ne riduce così il prezzo passando a soli 529 euro rispetto al costo iniziale di 719 euro.

Avere uno smartphone del tutto nuovo con Iliad in SCONTO

L’offerta Iliad è valida sia per il pagamento in una volta, sia che si scelga l’acquisto rateizzato. Scegliendo la prima soluzione, il prezzo da pagare, come detto, è di 529 euro, mentre per la rateizzazione ci si affida a Findomestic. Si può optare per un pagamento di 22,04 euro al mese per 24 mesi o anche di 44,08 euro al mese per 12 mesi a seconda di come si ritiene più comodo.

Attualmente, il Samsung Galaxy S23 FE su Iliad è disponibile solo nella colorazione Graphite. Le altre colorazioni, Cream, Mint e Purple, risultano ancora indisponibili ma consigliamo di controllare periodicamente fino alla data di scadenza (non si sa mai). Per usufruire dello sconto, basta dunque andare solo sul sito web di Iliad e scegliere tra le opzioni di pagamento disponibili. La promozione è valida per chiunque desideri questo fantastico smartphone Samsung, che si sia nuovi clienti o se si sia già utenti Iliad.

Non perdere questa succosa occasione per acquistare ad un prezzo davvero folle il Samsung Galaxy S23 FE. Affianca al tuo nuovo smartphone una delle tante tariffe eccezionali Iliad visitando il sito e visualizzando ogni dettaglio per singolo pacchetto per scegliere quello che più ti si addice.