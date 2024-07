Dopo una lunghissima attesa, intendo ha deciso di presentare qualcosa di nuovo, ma allo stesso tempo di molto desiderato da parte della community, stiamo parlando di un accessorio che forse sarebbe dovuto arrivare molto tempo prima dal momento che Nintendo switch è stata lanciata addirittura nel lontano 2017, stiamo parlando dello stand di ricarica indipendente per i JoyCon, I controller staccabili di Nintendo switch.

Effettivamente era un accessorio che mancava all’appello dal momento che l’unico modo per ricaricare i dispositivi era quello di tenerli agganciati direttamente alla console, ora però, Nintendo ha deciso finalmente di sopperire a questa mancanza annunciando l’arrivo di uno stand di ricarica indipendente che però arriverà solo il prossimo 17 ottobre, ciò nonostante la sua presentazione e il suo arrivo definitivo lasciano spazio a un significato da interpretare ma decisamente importante.

Nintendo Switch 2 sarà compatibile

Sicuramente l’arrivo di questo dispositivo a fine ciclo della prima versione di Nintendo Switch lascia intendere innanzitutto che siamo prossimi all’arrivo della seconda generazione e soprattutto che quest’ultima sarà compatibile con i controller della vecchia generazione ma solo in modalità wireless, questo lascia capire che l’attacco sarà diverso rispetto al modello precedente, di conseguenza per ricaricare i dispositivi, sarà necessario avere un oggetto a parte che ne intendo guardacaso ha deciso di rilasciare proprio ora.

Tutto ciò dunque non fa altro che confermare la retro compatibilità che però non sarà hardware ma soltanto software, dunque ovviamente serve sopperire alla possibilità di caricare i dispositivi in modo indipendente.

Quella che abbiamo davanti dunque è una novità che fa da avvisaglia dell’arrivo della prossima generazione e ci dà qualche dettaglio in più, già in passato infatti erano trapelate le voci che l’attacco per i controller sarebbe stato diverso rispetto alla precedente generazione e questa è in modo indiretto, un ulteriore conferma, ora non rimane che attendere.