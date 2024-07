Le cuffie Oppo Enco Buds2 sono tra le più economiche dell’intero mercato, proprio perché in grado di garantire un rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole ed unico nel loro genere, mantenendo un livello di dettaglio e nitidezza quasi superiori al normale.

Il prodotto è caratterizzato da un design minimale e molto curato, disponibili in due colorazioni differenti, nel nostro caso sono di colore nero, sia la parte esterna della custodia che le cuffiette vere e proprie, a cui si aggiunge un rivestimento interno celeste lucido, mentre la finitura esterna è completamente opaca (così non trattiene le impronte).

Oppo Enco Buds2: l’offerta imperdibile su Amazon

Le Oppo Enco Buds2 non sono mai costate così poco, oggi su Amazon potete raggiungere un livello di risparmio davvero più unico che raro, infatti il loro listino sarebbe di 49 euro, ma per l’occasione l’azienda ha deciso di abbassare la spesa del 44%, fino ad arrivare ad un ordine da sostenere di soli 27,99 euro. Per completare l’acquisto, collegatevi qui.

Il sistema di controllo si concentra interamente sulla cuffietta stessa, dove troviamo un’area di sensibilità completamente touch, con la quale avere la possibilità di regolare il volume, ma anche controllare la riproduzione, scegliendo quando proseguire con i brani, oppure no. L’autonomia è complessivamente di 28 ore, la cifra va ad indicare il totale, compresi i cicli di ricarica previsti dalla custodia, non significa che le singole cuffiette possono garantire una autonomia continuativa di 28 ore di utilizzo.

Il prodotto può facilmente essere utilizzato sia con Android che con iOS, il tutto a prescindere dalle funzioni che vorrete effettivamente fruire in fase di utilizzo, il che non porta a perdite o differenze particolari tra i singoli utenti che vi accederanno in questo periodo, o nei prossimi.