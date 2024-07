Fastweb ha annunciato un aggiornamento riguardante la compatibilità degli smartphone con il suo servizio VoLTE (Voice over LTE). Il tutto sfruttando la rete 4G. Tale intervento permette agli utenti di effettuare chiamate vocali attraverso il supporto LTE. Allo stesso tempo consente la navigazione Internet durante le telefonate. Il nuovo servizio è che viene offerto gratuitamente sia ai clienti privati che ai professionisti di Fastweb. Per accedervi è necessario attivare il servizio voce sul proprio numero di cellulare, di disporre di una copertura 4G o 5G e di un dispositivo compatibile con VoLTE.

Fastweb introduce il servizio VoLTE

Per aiutare gli utenti nella verifica della compatibilità dei loro dispositivi, l’operatore ha pubblicato un elenco ufficiale. Sul sito web di Fastweb sono disponibili tutti gli smartphone adattabili. Gli utenti possono controllare manualmente se il loro smartphone è supportato inserendo il modello specifico nella pagina dedicata. È importante sottolineare che tale lista viene aggiornata di continuo. Dunque, nel caso in cui un dispositivo non fosse compatibile, è consigliabile verificare nuovamente in futuro per eventuali aggiornamenti.

Per attivare VoLTE di Fastweb, il dispositivo deve essere aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Gli utenti Android devono riavviare il dispositivo dopo l’aggiornamento per completare l’attivazione del servizio. Per coloro che possiedono un dispositivo iOS, invece, è sufficiente assicurarsi che l’iPhone sia aggiornato alla versione iOS16 o successiva. Una novità significativa riguarda l’estensione della compatibilità. Quest’ultima si estende a tutti i modelli di smartphone Apple, Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo e Redmi lanciati dal 2023.

Fastweb consiglia inoltre ai possessori di modelli di iPhone più vecchi di verificare che VoLTE sia attivo. Per farlo basta recarsi nelle impostazioni del dispositivo. Il servizio, infatti, potrebbe essere stato disattivato in precedenza. Per tal motivo, si tratta di una verifica è cruciale per garantire che il servizio funzioni correttamente. È un’opportunità unica per tutti gli utenti Fastweb che tramite il nuovo sistema possono arricchire la propria esperienza.