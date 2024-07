La serie live–action Halo, in streaming su Paramount+, è stata cancellata. La notizia ha scosso profondamente gli appassionati del celebre franchise videoludico. Dopo due stagioni, la produzione si è conclusa. Ciò ha lasciato un amaro senso di delusione tra i fan. Quest’ultimi avevano accolto con entusiasmo l’annuncio della serie.

Il debutto dello show nel 2022 era stato accompagnato da grandi aspettative. Inoltre, sono è stato coinvolto un notevole investimento di risorse da parte di Paramount+. Eppure, sembra che la presentazione in grande stile e l’impegno mostrato nella produzione non siano bastati. La serie non ha raggiunto i livelli di successo sperati. La sua seconda stagione, trasmessa tra febbraio e marzo di quest’anno, non è riuscita a consolidare un seguito sufficiente. Dettaglio che non ha permesso di giustificare il proseguimento del progetto.

Paramount+ cancella Halo

La piattaforma ha confermato la cancellazione attraverso una dichiarazione ufficiale. All’interno di quest’ultima Paramount+ ha espresso il proprio orgoglio per l’ambiziosa produzione realizzata, anche se il finale non è stato quello sperato. Sono stati ringraziati i partner chiave come Xbox, 343 Industries e Amblin Television, insieme al talentuoso showrunner e produttore esecutivo David Wiener. Lo stesso è stato fatto con il cast guidato da Pablo Schreiber nel ruolo iconico di Master Chief e alla troupe dietro le quinte per il loro eccezionale contributo.

Anche se c’è stata tale brusca interruzione, non tutto sembra perduto per i fan di Halo. Ci sono voci che indicano che Microsoft, proprietaria dei diritti del franchise, insieme ad Amblin TV e 343 Industries, stiano attivamente cercando di trovare un nuovo acquirente per la serie. Ciò suggerisce che potrebbe esserci ancora una possibilità che Master Chief e il suo universo trovino una nuova casa su un altro servizio streaming dopo aver lasciato Paramount+.

Tale possibilità lascia intravedere un barlume di speranza per i fan del franchise. Anche se per ora la fine della serie su Paramount+ rappresenta una delusione palpabile. Resta da vedere se suddetta ricerca di una nuova piattaforma porterà a buon fine, dando nuova vita alle avventure di Master Chief contro l’Alleanza Covenant.