Se sei alla ricerca di un volantino con prodotti tecnologici a prezzi ultra stracciati, Expert è il posto giusto per te! Con la sua scelta infinita di dispositivi eccezionali a costi super ridotti, quasi all’osso, troverai le migliori offerte sui marchi più ricercati e famosissimi del mondo tecnologico, diventati noti soprattutto per la loro estrema affidabilità. Non perdere le tantissime occasioni per risparmiare e portare a casa il meglio della tecnologia a prezzi ultra stracciati. Anche se non hai tempo di andare in negozio, puoi sempre fare shopping sul sito web di Expert utilizzando semplicemente il tuo smartphone.

Il tuo ordine ti verrà recapitato a casa senza che neanche te ne accorga da quanto saranno rapidi i tempi. Scopri quante sorprese favolose ci sono ora nel volantino Expert e quante occasioni uniche e super folli ti stanno aspettando. Troverai device spettacolari ed impareggiabili come i modelli migliori di smartphone, pc e tablet, ma anche elettrodomestici come frigoriferi, condizionatori, piani cottura e persino le più tech friggitrici ad aria. Avrai a disposizione promozioni così incredibili che non saprai davvero dove puntare gli occhi.

Black Friday estivo più lungo di sempre con Expert

Il Black Friday Estivo continua ancora da Expert con sconti a dir poco pazzi! Lo store offre meravigliose promozioni uniche con prezzi a dir poco stracciati. Perché non acquistare una nuovissima TV smart Hisense da 43″ UHD 4K al prezzo iper ribassato di soltanto 299 euro. C’è poi anche il modello super sensazionale Sony da 32″ HD Ready allo stesso prezzo scontatissimo. Troverai tutte le caratteristiche dei prodotti esplicate nel dettaglio sul sito Expert. Tra i dispositivi mobili invece spicca sicuramente l’ambito iPhone 15 da 128 GB al costo di 779,90 euro o anche il grandioso Galaxy S23 della Samsung al prezzo di soli 599,90 euro!

Da Expert puoi scegliere poi tra i tanti disponibili di pc e optare ad esempio per il Lenovo IDEAPAD 3 NOTEBOOK 15″ al prezzo extra ribassato di 391,90 euro o il sensazionale ed ultra tech ACER NOTEBOOK ASPIRE 5 in un design di colore grigio molto raffinato alla bellezza di 799,00 euro. Per una cucina ultra tech acquista invece l’avanzatissimo LG GMQ844MC5E a soli 1449 euro. Vai ora sul sito da qui di Expert immediatamente ed approfitta delle promo super del Black Friday Estivo.