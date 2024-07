Oggi potete pensare di risparmiare davvero moltissimo sull’acquisto di un paio di cuffie di livello quasi inimmaginabile, o che potremmo definire le migliori del settore, sebbene comunque si tratti di un modello della precedente generazione. Stiamo ovviamente parlando delle Sony WH-1000XM4, che oggi sono commercializzate su Amazon a meno di 200 euro.

Il prodotto può essere acquistato in tre colori differenti: nero, blu o argento, mantenendo però inalterate le prestazioni e le specifiche tecniche vere e proprie. Nascono per essere compatibili ed utilizzate praticamente con qualsiasi device in circolazione, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, sia esso Android, iOS, Windows o similari. L’autonomia è chiaramente uno dei suoi punti di forza, riuscendo a raggiungere anche 30 ore di utilizzo continuativo, supportando la ricarica rapida, così da poter tornare ad utilizzarle in pochissimo tempo.

Scoprite subito i nuovi codici sconto Amazon gratis, che potete avere solo con il nostro canale Telegram ufficiale, disponibile al seguente indirizzo.

Sony WH-1000MX4: l’offerta folle di Amazon

Il prezzo di vendita di queste cuffie, che ricordiamo sono la generazione precedente alla corrente Sony WH-1000XM5, è decisamente ridotto rispetto agli oltre 300 euro che venivano richiesti in origine. Al giorno d’oggi per il loro acquisto basteranno 199,99 euro, che a conti fatti rappresenta una riduzione del 16% sul prezzo mediano, in genere di 239 euro, almeno quanto visto nell’ultimo periodo su Amazon stessa. Le trovate al seguente link.

Da notare che, nel momento in cui penserete di acquistarle, supportano il multipoint, ciò sta a significare, in parole povere, che possono essere collegate fisicamente e contemporaneamente a due dispositivi, potendo in un certo senso ascoltare la musica dal tablet e rispondere alle chiamate dallo smartphone, senza doverle scollegare. Il tutto è possibile con la tecnologia bluetooth di ultima generazione, affidandosi an che alla cancellazione attiva del rumore, una delle migliori in circolazione per il suo essere adattiva ed in grado di coprire tutte le frequenze.