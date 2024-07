Un video inedito è stato di pubblicato dall’Archivio Steve Jobs. Le immagini mostrano l’imprenditore, all’epoca 28enne, mentre tiene un discorso alla Conferenza Internazionale sul Design di Aspen, in Colorado, nel 1983. Il filmato straordinario offre uno sguardo unico sulla mente innovativa di Jobs. Inoltre, evidenzia anche le sue previsioni riguardo il futuro dei computer.

L’Archivio è un’iniziativa del 2022 ideato da Laurene Powell Jobs, Tim Cook e Jony Ive. L’obiettivo è di raccogliere e condividere materiali relativi al co-fondatore di Apple. Nella sua introduzione al video, Jony Ive, ex capo del design di Cupertino, sottolinea la straordinaria capacità dell’uomo. Jobs, infatti, era riuscito ad anticipare i cambiamenti che i computer avrebbero portato.

Un nuovo video mostra un giovane Steve Jobs in azione

Nel suo discorso, l’imprenditore predice che entro il 1986 le vendite di computer avrebbero superato quelle delle auto. Inoltre, aveva anticipato che nei dieci anni successivi le persone avrebbero trascorso più tempo davanti a un PC che in un’automobile. Tali affermazioni, audaci per l’epoca, si sono rivelate profetiche. E dimostrano la capacità di Jobs di vedere oltre il presente e immaginare un futuro trasformato dalla tecnologia.

L’imprenditore sottolinea inoltre l’importanza del design nel plasmare il futuro dei computer. Inoltre, esortava i designer presenti a riflettere su come questi dispositivi avrebbero influenzato la vita delle persone. Sosteneva che il design non riguardava solo l’aspetto estetico. Considera anche l’interazione tra l’utente e la tecnologia. Soffermandosi su come quest’ultima potesse migliorare la vita quotidiana.

Il video offre un affascinante spaccato della visione di Jobs. Inoltre, mette in luce la sua capacità di prevedere l’impatto futuro e rivoluzionario dei computer sulla società. Grazie a tale materiale, è possibile comprendere meglio come Jobs abbia contribuito a modellare il mondo moderno. Il tutto attraverso la sua visione e innovazione. Guardare il video permette di apprezzare la profondità delle idee di Jobs e la sua eredità nel campo della tecnologia e del design.