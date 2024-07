Tra le principali novità di iOS 18 spicca la piattaforma Apple Intelligence, destinata a rivoluzionare l’utilizzo degli smartphone con sistema operativo Apple. Eppure, alcuni dirigenti ritengono che un’altra innovazione superi persino questa. Si tratta di Math Notes e Smart Script della Calcolatrice, strumenti che permettono di digitare o scrivere espressioni matematiche e ottenere risultati immediati. Ty Jordan, in particolare, ha sottolineato l’importanza di tali nuove funzionalità, affermando che rappresentano la principale innovazione introdotta con iOS 18.

Su iOS 18 arrivano interessanti novità per la calcolatrice

Math Notes e Smart Script permettono agli utenti di scrivere direttamente le espressioni matematiche utilizzando Apple Pencil. Per farlo vengono sfruttati avanzati modelli di apprendimento automatico per riconoscere e risolvere le equazioni. Tale integrazione non solo facilita la risoluzione di problemi matematici, ma aggiunge un elemento di interattività e innovazione nell’esperienza di apprendimento e utilizzo quotidiano di iOS.

Jenny Chen, responsabile tecnico per le esperienze di input di Apple, ha evidenziato come tali funzionalità rappresentino un grande passo avanti. Secondo Chen, si tratta di un intervento rivoluzionario. Con le nuove impostazioni sarà possibile non solo risolvere, ma anche vedere graficamente le equazioni più complesse. Ciò rende l’esperienza non solo più intuitiva, ma anche più potente. Attraverso tali impostazioni gli utenti iOS possono esplorare la matematica in modi nuovi e visivamente coinvolgenti. Il tutto è realizzato per rendere l’esperienza interattiva e soprattutto utile. Suddetta impostazione rende evidente perché i dirigenti Apple la considerano la vera innovazione in arrivo.

L’introduzione di Math Notes e Smart Script della Calcolatrice su iOS 18 dimostra l’impegno di Apple nel ripensare strumenti tradizionali e integrarli con le tecnologie moderne. Si tratta di un processo utile che permette di migliorare l’usabilità e l’efficacia dei dispositivi di Cupertino. Tale combinazione di innovazione tecnologica e attenzione alle esigenze degli utenti contribuisce a fare di iOS 18 un aggiornamento significativo e rivoluzionario. Sicuramente, uno dei più attesi da utenti ed esperti.