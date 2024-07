Col passare del tempo, è comune che i computer con Windows 11 sperimentino rallentamenti. Sia durante l’avvio che nell’esecuzione delle operazioni quotidiane. Questi problemi possono derivare dall’accumulo di file temporanei. Oppure da configurazioni non ottimali o da software che possono appesantire il sistema. Una soluzione efficace per risolvere questi problemi è ripristinare il computer alla configurazione di fabbrica. Questo processo permette di riportare il sistema operativo allo stato iniziale. Esattamente come era al momento dell’acquisto, eliminando le modifiche fatte successivamente. Per avviare il ripristino, bisogna accedere al menu di ricerca di Windows11 e digitare “Opzioni di ripristino“. Da qui, selezionare “Ripristina il PC“. Tale funzione offre due modalità principali. Una conserva i file personali dell’utente, mentre l’altra elimina tutto. Inclusi file, applicazioni e personalizzazioni. Questa operazione è particolarmente utile per risolvere problemi di prestazioni. Senza dover ricorrere a una reinstallazione completa del sistema operativo.

Windows 11: differenze tra ripristino e installazione da zero, cosa scegliere?

Durante il processo di ripristino, Windows 11 fornisce anche un’opzione per controllare la cartella `Windows.old` una volta completata l’operazione. Quest’ ultima può contenere file personali rimasti dal sistema precedente. Quindi è importante esaminarla per assicurarsi che non ci siano dati preziosi non ancora trasferiti. È fondamentale tenere a mente che il ripristino del sistema non è equivalente a un’installazione da zero. Esso riporta il PC alla configurazione predefinita mantenendo alcune delle applicazioni originali preinstallate. Una reinstallazione da zero, invece, offre un’opzione più radicale per liberarsi di tutte le app indesiderate.

Per ottenere una pulizia completa del sistema, potrebbe essere necessario ricorrere quindi a questa seconda soluzione. Un processo che elimina completamente tutto ciò che è stato aggiunto successivamente all’acquisto del computer. Tale approccio offre una configurazione completamente nuova e priva di software non desiderati che potrebbero influire sulle prestazioni del computer. Per avviare questo procedimento è possibile utilizzare il comando `systemreset -cleanpc`. Esso si attiva premendo `Windows+R` e digitando il comando nel prompt che appare. L’installazione è particolarmente indicata quando si desidera un sistema pulito e fresco, completamente libero. In entrambi i casi, è essenziale effettuare un backup completo dei dati importanti prima di procedere. In quanto, queste operazioni comportano la perdita di dati.