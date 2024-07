Se avete recentemente iniziato a esplorare il mondo Windows, per esempio con i nuovi PC Copilot+ di Microsoft e dei suoi partner, è essenziale verificare che la vostra versione di Windows 11 sia attivata. Il processo per farlo è estremamente semplice e può essere eseguito in pochi passaggi.

Come attivare Windows 11 in maniera semplice

Innanzitutto, cliccate sul menu Start situato sul desktop e navigate verso le Impostazioni. Da lì, selezionate il sotto-menu “Sistema” e poi cliccate su “Attivazione“. In questa sezione, troverete l’indicazione dello stato di attivazione del vostro Windows 11, che sarà mostrato come “attivato” o “non attivato“.

L’attivazione è un passaggio cruciale che conferma che la vostra versione di Windows 11 è originale e non è stata installata su più dispositivi di quanto previsto dalle condizioni di licenza di Microsoft. Se avete acquistato una licenza online, questa verifica è particolarmente utile per assicurarvi che la licenza sia autentica e non faccia parte di una truffa.

Per attivare Windows 11, è necessario disporre di una licenza valida. Le licenze possono essere di due tipi: la prima è il codice Product Key, un codice di 25 caratteri che deve essere inserito nell’apposita finestra durante l’accensione del PC o nelle impostazioni del dispositivo. La seconda è una licenza digitale, che è associata all’hardware del computer e viene automaticamente validata una volta connessi a Internet. Se acquistate un laptop, è probabile che il dispositivo sia già fornito con una licenza digitale. Al contrario, se assemblate un desktop da soli, dovrete attivare Windows 11 utilizzando un Product Key.

Per un sistema operativo in piena funzione

Verificare e assicurarsi che Windows 11 sia attivato è fondamentale per garantire che il sistema operativo funzioni correttamente e per evitare problematiche legate a licenze non valide. Con pochi semplici passaggi, potete accertarvi che il vostro Windows 11 sia pronto all’uso e in regola con le normative di Microsoft.