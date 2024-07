Il tablet Android è uno strumento molto richiesto dal pubblico, soluzione che nel corso degli anni sembrava essere effettivamente passata di moda, ma che nel tempo ha riguadagnato appeal, tanto da tornare fortunatamente in crescita. Il modello attualmente in promozione è di casa Blackview, stiamo parlando del Tab 16 Pro, caratterizzato da un pannello da 11 pollici di diagonale, che raggiunge una buona risoluzione complessiva.

Uno degli aspetti da tenere maggiormente in considerazione, riguarda sicuramente la durata della batteria, infatti l’autonomia rappresenta la soluzione su cui molti produttori puntano fortemente, cercando di invogliare l’utente, promettendogli un utilizzo sul medio/lungo termine. Il modello in questione ha infatti una capacità di 7700mAh, con supporto alla ricarica rapida.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto Amazon gratis e tutte le migliori offerte esclusive.

Tablet Android: sconto da pazzi su Amazon

In questi giorni potete pensare di acquistare un tablet Android ad un prezzo estremamente conveniente, almeno in confronto al suo listino originario. Gli utenti di base lo avrebbero pagato 299 euro, ma in questi giorni la promozione prevede la possibilità di risparmiare il 43% del listino, così da arrivare a poter investire solamente 169 euro. Eccovi il link dove acquistarlo.

Il prodotto presenta innumerevoli possibilità di connessione, data la presenza dello slot per inserire la SIM, così da utilizzarlo anche in mobilità, senza l’ausilio di una modem WiFi, oltre ad avere sistema operativo Android 14, con alcuna personalizzazione grafica, sarà quindi possibile godere di Android stock, senza vincoli particolari da segnalare. Ciò che lo rende diverso da tanti altri tablet in circolazione riguarda la presenza dello slot per l’espansione della memoria interna, oltre a disporre di una modalità PC, il che ne facilita l’utilizzo in ambito lavorativo, semplificando di molto la vita del consumatore che lo vuole sfruttare per un duplice scopo, non solo ludico.