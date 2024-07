Il Tesla Cybertruck ha fatto parlare di sé a giugno, diventando il leader assoluto delle vendite tra i veicoli con un prezzo superiore ai 100.000 dollari. Secondo un rapporto di Cox Automotive, solo a giugno sono stati venduti oltre 3.200 Cybertruck, con un prezzo medio di transazione di 112.696 dollari. Questo risultato ha avuto un impatto positivo sul prezzo medio di transazione dei nuovi modelli Tesla, che è aumentato da 56.809 dollari a maggio a 58.399 dollari a giugno, segnando un incremento del 2,8% rispetto al mese precedente e del 5,7% rispetto all’anno scorso. Un aumento significativo che mette Tesla al vertice tra i principali marchi automobilistici.

Il successo del Tesla Cybertruck

Il secondo trimestre del 2024 è stato eccezionale per i veicoli elettrici, con un record di circa 330.000 unità vendute negli Stati Uniti. Complessivamente, il prezzo medio di transazione per tutti i veicoli nuovi a giugno è stato di 48.644 dollari, leggermente superiore a maggio ma ancora inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato evidenzia come, nonostante i buoni risultati complessivi, molti veicoli vengano venduti a prezzi inferiori alla media nazionale di circa 49.000 dollari. Infatti, il 40% delle vendite riguarda veicoli con un prezzo inferiore ai 40.000 dollari, con una buona parte (26%) che si colloca nella fascia tra i 30.000 e i 40.000 dollari.

Un portavoce di Cox Automotive ha sottolineato che, quando si analizzano le medie, è importante considerare vari fattori che influenzano il mercato generale. “Anche con un prezzo medio di transazione elevato, ci sono ancora molte opzioni accessibili per i consumatori. Spesso l’attenzione si concentra sulle rate mensili e sull’impatto dei tassi di interesse sul potere d’acquisto”, ha spiegato.

Nel panorama dei veicoli elettrici, il Tesla Cybertruck ha superato il Ford F-150 Lightning, diventando il pick-up elettrico più venduto negli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2024. Tesla ha consegnato circa 443.956 veicoli totali, con la Model Y che continua a essere l’auto più venduta a livello globale nel 2023. Ford ha registrato 7.902 vendite di F-150 Lightning, mentre Rivian e Chevrolet hanno rispettivamente venduto 13.790 R1T e 2.196 Silverado EV.

Veicoli elettrici di alta gamma sempre più richiesti

Nonostante il successo crescente dei pick-up elettrici, i veicoli a combustione interna mantengono una solida posizione di mercato. Modelli come l’F-150 e il Silverado continuano a dominare, evidenziando come il mercato dei pick-up tradizionali sia ancora forte. Rivian e Tesla non competono direttamente in questo segmento, ma il loro successo nel campo dei veicoli elettrici dimostra che c’è un crescente interesse verso soluzioni più ecologiche.

Il successo del Tesla Cybertruck a giugno riflette una tendenza positiva per i veicoli elettrici di alta gamma, con un impatto significativo sul mercato automobilistico e una crescente adozione da parte dei consumatori.