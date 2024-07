Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo iPhone SE 4, nuovo modello di questa serie che si appresta ad arrivare sul mercato dopo diversi anni dal suo predecessore. Fino ad ora abbiamo avuto modo di scoprire in anteprima diverse anticipazioni di questo dispositivo, riguardanti per lo più l’aspetto estetico. Nel corso delle ultime ore, però, il noto leaker Ice Universe ha rivelato ulteriori dettagli interessanti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iPhone SE 4, il leaker Ice Universe rivela presunte specifiche e prezzi

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Ice Universe ha rivelato delle notizie davvero di rilievo sul prossimo smartphone di punta di Apple. Come già accennato in apertura , ci stiamo riferendo al prossimo iPhone SE 4, il protagonista degli ultimi rumors. Il noto leaker ha pubblicato un post sul social cinese Weibo, sul quale ha rivelato diversi dettagli riguardanti principalmente alcune delle presunte specifiche tecniche. Il leaker si è anche sbilanciato sui possibili prezzi di vendita.

Partendo dal punto di vista tecnico, a detta del leaker il nuovo device di Apple disporrà sul fronte di un display con una diagonale pari a 6.06 pollici. Si tratterebbe di un grande upgrade rispetto al modello della scorsa generazione, che disponeva invece di un display da 4.7 pollici di diagonale. Secondo Ice Universe, però, Apple avrebbe deciso di mantenere ancora una frequenza di aggiornamento dello schermo ferma sui 60Hz.

Una scelta che, se si rivelasse vera, potrebbe far discutere in molti. Dal punto di vista prestazionale, invece, il processore prescelto dall’azienda potrebbe essere l’ultimo Soc A18 Bionic. A supporto delle prestazioni, dovrebbero comunque esserci tagli di memoria RAM pari a 6 GB o 8 GB di tipo LPDDR5. Per quanto riguarda il design, in molti parlano della possibile somiglianza con il fratello iPhone 14.

Come già accennato, il leaker si è poi sbilanciato anche sul possibile prezzo di vendita. Secondo Ice Universe, il nuovo iPhone SE 4 sarà distribuito ad un prezzo compreso tra 490$ e 549$. Staremo a vedere se il noto leaker avrà fatto centro anche questa volta con le sue previsioni.