WhatsApp nuova funzione: organizza le tue chat e chiamate

WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea che di certo userai anche tu tutti i giorni per comunicare, ha lanciato una nuovissima funzione che forse troverai parecchio utile. Questa opzione innovativa è stata ideata dal Team di Meta per migliorare l’uso dell’applicazione per tutti gli utenti che la utilizzano con costanza. Hanno aggiunto così a funzionalità “Preferiti” che ad ora risulta essere in fase di rilascio e che presto arriverà sugli smartphone di tutti noi. Essa permette non solo di organizzare e di accedere in modo nettamente più veloce alle chat ma anche ai gruppi più importanti e alle chiamate.

In un tocco su WhatsApp i tuoi contatti “Preferiti”

L’utilizzo dei Preferiti è molto semplice e più intuitivo di quanto tu possa mai credere. Basta infatti selezionare il filtro “Preferiti” nella schermata delle chat di WhatsApp o nella scheda Chiamate e scegliere i contatti o i gruppi da aggiungere. Una volta selezionati, i contatti scelti appariranno al top della tua nuova lista questi appariranno in cima alla lista. Per personalizzare ulteriormente l’ordine dei Preferiti e rimuovere quelli non più rilevanti, è sufficiente accedere invece alla sezione delle Impostazioni WhatsApp, cliccare sempre sui preferiti e poi di nuovo su “Aggiungi ai preferiti”. In questo modo, puoi adattare la funzione alle tue singole esigenze, mantenendo a portata di click le chat più importanti.

La funzione “Preferiti” è molto utile per chi soprattutto utilizza WhatsApp in maniera molto intensiva, che possa essere per ragioni di tipo personale o professionale. Grazie a questa nuova funzionalità, puoi infatti tenere traccia delle conversazioni più rilevanti, come quelle con familiari che contatti tutti i giorni, gli amici stretti o i colleghi di lavoro e accedervi in un secondo.

Conta anche che la nuova funziona WhatsApp dona la possibilità di avere gli stessi Preferiti sia per le chat che per le chiamate semplifica ulteriormente l’organizzazione delle comunicazioni, offrendo un’esperienza utente più fluida e intuitiva. Questo aggiornamento si aggiunge a una serie di nuove funzionalità introdotte nelle ultime settimane, mostrando quanto il lavoro degli sviluppatori WhatsApp non si fermi mai. Non è un caso se quest’app è così tanto usata! E tu? Ti compare già l’opzione “Preferiti” sul tuo smartphone? Perché allora non provarla immediatamente!