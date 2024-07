BMW, leader nel settore automobilistico, ha annunciato una notevole innovazione nel campo delle motorizzazioni elettriche. La casa bavarese sta attualmente testando un motore elettrico, a dir poco, all’avanguardia. Quest’ ultimo è stato sviluppato in collaborazione con l’azienda DeepDrive di Monaco. Il nuovo propulsore, caratterizzato da un design a doppio rotore, promette di superare le attuali soluzioni del mercato. Ciò grazie a un’efficienza straordinaria del 96%. Il motore combina due unità elettriche in una sola ed è stato testato con risultati eccellenti sul banco di prova. Cosa che fa dimostrato performance ben al di sopra delle aspettative iniziali. Con un design compatto e un peso ridotto, il nuovo motore è in grado di offrire una trazione in-wheel. In cui ogni mozzo delle quattro ruote è dotato di un proprio motore. Tale innovazione permette un’ottimizzazione dello spazio. Oltre che una riduzione del peso complessivo del veicolo. Ma anche un abbattimento dei costi di produzione, grazie a una maggiore efficienza energetica.

BMW: prossimi passi e implicazioni future

La fase successiva prevede l’installazione di tutto ciò su veicoli di test per valutare le loro prestazioni su strada. I prototipi montati saranno messi alla prova in condizioni reali per verificarne l’affidabilità e le capacità. Rilevanti, a tal proposito, sono state le dichiarazioni di Karol Virsik. Ovvero il responsabile dei concetti e delle tecnologie dei veicoli di ricerca presso il BMW Group. Egli ha affermato che i dati ottenuti finora superano ampiamente le specifiche iniziali. Un risultato notevole considerando la fase embrionale della tecnologia. Se i test su strada confermeranno le performance promettenti, questo motore potrebbe rappresentare una svolta per BMW. Portando così a una possibile integrazione nella futura BMWCoupé Neue Klasse, l’erede della leggendaria M1. Con l’addio previsto ai motori termici nel 2035, BMW dimostra così il suo impegno verso una mobilità sempre più sostenibile e innovativa, mai vista prima.