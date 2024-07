1Mobile ha annunciato la proroga del suo portafoglio tariffario fino al 31 luglio 2024. Tra le sue principali offerte troviamo la Speed 5G 120. Quest’ultima offre minuti illimitati, 50 SMS e 120GB di traffico dati a un prezzo di 7,90€ al mese. Per i nuovi clienti che attivano una nuova SIM, il costo di attivazione è di 7€. Mentre per chi trasferisce il numero da un altro operatore è di 5€. La promozione Speed5G 200 prevedinvece, minuti illimitati, 50SMS e 200GB di dati a 9,90€ mensili. Insieme ad un costo di attivazione di 10€ per i nuovi numeri e di 5€ per chi arriva da un altro operatore. Entrambe le soluzioni includono il primo mese gratuito in caso di portabilità del numero.

1Mobile: dettagli aggiuntivi e offerte speciali

Per chi invece cerca un’opzione più economica, vi è la Super 80. Essa è disponibile a 5 euro per il primo mese e successivamente a 6,99€ ogni volta. Questa offerta include minuti illimitati, 80 SMS e 80GB di traffico dati. Ma è disponibile solo per chi porta il numero da un altro operatore. Un’altra proposta interessante è la Flash 220 Limited Edition. Quest’ ultima offre minuti illimitati, 90 SMS e 220GB di Internet a 4,99€ per il primo mese. Con un costo di attivazione gratuito per i clienti in portabilità e di 9,99€ per chi richiede un nuovo numero.

Il portafoglio di 1Mobile include anche la promo Start XPlus Reward. La quale include chiamate senza limiti, 30 SMS e 20 GB a 4,99 euro al mese. Con un costo di attivazione di 10€ per nuovi numeri e di 5€ per portabilità. L’offerta Smart Reward, invece, include minuti illimitati, 40 SMS e 50GB. Il tutto al costo di 5euro per il primo mese. Poi 5,99€, con un costo di attivazione variabile. Infine, vi è la Top 150 e la Special180. Le quali offrono rispettivamente 150GB e 180GB di traffico. Per le nuove attivazioni, 1Mobile permette l’identificazione tramite SPID e CIE. Semplificando così l’acquisto online della SIM. Le velocità di navigazione in 4G possono raggiungere fino a 60Mbps. Mentre per il 5G si stima un massimo di 2Gbps.